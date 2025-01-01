Біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 1 січня відбувся масштабний мітинг. На вулиці міста вийшли десятки тисяч проєвропейських протестувальників, пише Європейська правда із посиланням на Euronews та NewsGeorgia.
Видання зазначає, що в у новорічну ніч десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі, щоб продовжити висловлювати свій протест [проти результатів парламентських виборів, які відбулися в країні нещодавно]. Таким чином, протести продовжуються вже 34-й день.
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Один з головних і центральних проспектів Тбілісі – проспект Руставелі – був заповнений демонстрантами, які вимагали нових парламентських виборів.
Вони також вимагали звільнення всіх активістів і протестувальників, затриманих під час протестів, що тривають.
#Tbilisi welcomed the new year with #GeorgiaProtests demanding new elections and the release of political prisoners. pic.twitter.com/bhZ7rcqMOK— Netgazeti (@netgazeti) January 1, 2025
Біля в’язниці Глдані, де зараз утримуються десятки затриманих під час протестів, відбувся ще один марш.
“Європейська правда” наголошує на тому, що протест цієї ночі відрізнявся від інших, адже протестувальники розпочали спільний акт демонстрації та святкування.
Було організовано традиційне грузинське застілля, відоме під назвою “Супра”, під час якого протестувальники ділилися їжею та напоями, як символ єдності та згуртованості.
Georgians are setting up New Year’s protest feast on Rustaveli Avenue. #GeorgiaProtests #terrorinGeorgia #NewElectionsforGeorgia pic.twitter.com/MC9VvZKuGi— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) December 31, 2024
Мітингувальники вирішили також наголосити на тому, що це протест – не просто вияв непокори, а святкуванням їхньої єдності.
Вони також пообіцяли, що, оскільки календар переходить на 2025 рік, будуть продовжувати протест, доки всі їхні вимоги не будуть виконані.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі опублікувала фото спільного святкування та заявила, що “самоорганізація досягла нових висот”.
“Грузія протестує 34-ту ніч, яка була сповнена радості, солідарності та надії для понад 200 тисяч протестувальників, які разом святкували (у грузинському стилі за кілометровим столом) 2025 рік як рік нових виборів”, – додала вона.
Причина протестів у Грузії
Люди вийшли на мітинг після того, як восени минулого року грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.
Не згодні з політикою влади також мітингували 29 та 30 листопада.
Тоді поліція силою розігнала демонстрантів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення мандату.
Мовляв, парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника.