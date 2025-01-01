Біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 1 січня відбувся масштабний мітинг. На вулиці міста вийшли десятки тисяч проєвропейських протестувальників, пише Європейська правда із посиланням на Euronews та NewsGeorgia. Видання зазначає, що в у новорічну ніч десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі, щоб продовжити висловлювати свій протест [проти результатів парламентських виборів, які відбулися в країні нещодавно]. Таким чином, протести продовжуються вже 34-й день. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Один з головних і центральних проспектів Тбілісі – проспект Руставелі – був заповнений демонстрантами, які вимагали нових парламентських виборів. Вони також вимагали звільнення всіх активістів і протестувальників, затриманих під час протестів, що тривають.

#Tbilisi welcomed the new year with #GeorgiaProtests demanding new elections and the release of political prisoners. pic.twitter.com/bhZ7rcqMOK — Netgazeti (@netgazeti) January 1, 2025

Біля в’язниці Глдані, де зараз утримуються десятки затриманих під час протестів, відбувся ще один марш. “Європейська правда” наголошує на тому, що протест цієї ночі відрізнявся від інших, адже протестувальники розпочали спільний акт демонстрації та святкування. Було організовано традиційне грузинське застілля, відоме під назвою “Супра”, під час якого протестувальники ділилися їжею та напоями, як символ єдності та згуртованості. Advertisement