У середу ввечері, 1 січня, у Нью-Йорку у США сталася стрілянина біля нічного клубу Amazura в районі Ямайка, Квінс. Унаслідок інциденту щонайменше 10 людей дістали поранення, повідомляють The New York Post і Amny.

Стрілянина у Нью-Йорку: підозрювані ще на волі

Поліція зазначила, що стрілянина сталася близько 23:20 за місцевим часом. На момент інциденту в клубі п відбувалася закрита вечірка.

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Попередньо встановлено, що двоє або троє нападників відкрили вогонь по натовпу людей, які чекали на вхід до клубу.

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Всіх постраждалих доправили до лікарень. Їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція Нью-Йорка проводить розслідування і розшукує двох підозрюваних у стрілянині.

У США автомобіль в’їхав у натовп

Щонайменше 10 людей загинули, ще 30 дістали поранень після того, як автомобіль в’їхав у великий натовп у Новому Орлеані, штат Луїзіана, у середу.

Трагічний інцидент стався на Бурбон-стріт у Новому Орлеані, де проводилися новорічні гуляння.

Представник федеральних правоохоронних органів повідомив, що підозрюваний у скоєнні наїзду, який мер Нового Орлеана ЛаТойя Катрелл назвала «терористичною атакою», ймовірно, мертвий.