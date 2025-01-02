У середу ввечері, 1 січня, у Нью-Йорку у США сталася стрілянина біля нічного клубу Amazura в районі Ямайка, Квінс. Унаслідок інциденту щонайменше 10 людей дістали поранення, повідомляють The New York Post і Amny.
Стрілянина у Нью-Йорку: підозрювані ще на волі
Поліція зазначила, що стрілянина сталася близько 23:20 за місцевим часом. На момент інциденту в клубі п відбувалася закрита вечірка.
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Попередньо встановлено, що двоє або троє нападників відкрили вогонь по натовпу людей, які чекали на вхід до клубу.
Всіх постраждалих доправили до лікарень. Їхньому життю нічого не загрожує.
Поліція Нью-Йорка проводить розслідування і розшукує двох підозрюваних у стрілянині.
У США автомобіль в’їхав у натовп
Щонайменше 10 людей загинули, ще 30 дістали поранень після того, як автомобіль в’їхав у великий натовп у Новому Орлеані, штат Луїзіана, у середу.
Трагічний інцидент стався на Бурбон-стріт у Новому Орлеані, де проводилися новорічні гуляння.
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Представник федеральних правоохоронних органів повідомив, що підозрюваний у скоєнні наїзду, який мер Нового Орлеана ЛаТойя Катрелл назвала «терористичною атакою», ймовірно, мертвий.