За даними Міністерства оборони України, ворожа армія у 2024 році зазнала рекордних втрат у живій силі та техніці. Загальна кількість втрат перевищила сумарні показники 2022 та 2023 років, повідомило Міністерство оборони України.

Скільки військових РФ ліквідовано у 2024 році − подробиці

Протягом минулого року Сили оборони України ліквідували 430 790 російських військових. Найбільше втрат зафіксовано у грудні − 48 670 осіб.

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Українські військові також завдали значних втрат ворожій техніці. Знищено та підбито таку ворожу техніку:

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  • 3 689 танків;
  • 8 956 бойових броньованих машин;
  • 13 050 артилерійських систем;
  • 313 реактивних систем залпового вогню;
  • 407 засобів протиповітряної оборони;
  • 21 345 автомобілів.

Найбільше техніки ворог втратив у травні (428 танків), жовтні (923 одиниці бронетехніки) та липні (1 520 артсистем). Рекордна кількість знищених автомобілів припадає на листопад 2024 року (2 469).

Сирський розповів про втрати росіян у Курській області

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про значні втрати російських окупантів у Курській області.

Сирський розповів про втрати росіян у Курській області
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Сирський розповів про втрати росіян у Курській області

Внаслідок операції на Курщині обмінний фонд поповнився на понад 700 ворожих воїнів.

З початку наступу Сил оборони ворог втратив понад 38 тис. солдатів та понад тисячу одиниць техніки.

Внаслідок операції у Курській області українські військові суттєво поповнили обмінний фонд. Захоплено понад 700 російських військовополонених, що дає змогу повертати з полону українських захисників.

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Нещодавно бійці ССО ЗСУ зайняли позиції в одному із населених пунктів у Курській області Росії.

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