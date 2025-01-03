Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на урочистості з нагоди початку свого головування в ЄС у відповідь на надання Будапештом притулку фігуранту польського розслідування.

Про це заявила заступник міністра з європейських справ Магдалена Собковяк-Чарнецька, пише Reuters.

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Польща не хоче бачити посла Угорщини на передачі повноважень із головування в ЄС

Польська посадовиця зазначила, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію.

У Варшаві різко відреагували, коли минулого місяця Угорщина надала політичний притулок Марціну Романовському, ексзаступнику міністра юстиції Польщі, якого було затримано у межах розслідування нецільового використання державних коштів.

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Романовського звільнили через його конфлікт з президентом Європейської асамблеї з прав людини, який стверджував, що має недоторканність.

Більше по темі Фіцо погрожує скороченням підтримки українців після припинення транзиту газу РФ Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що розглядає контрзаходи у відповідь на «саботаж» Зеленського.

“Коли ми запрошували гостей на наш гала-вечір майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з Романовським міністр Сікорський вирішив, що угорський посол сьогодні не є бажаним гостем у театрі”, - заявила Собков’як-Чарнецька.

Польща головує в ЄС - що відомо

Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС, основним пріоритетом якого визначила посилення безпеки Європи в усіх вимірах.

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«Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку», - наголошувало Польське головування в ЄС.

Окремий наголос робиться на потребі у єдності у Європі та волі до роботи з близькими за переконаннями партнерами, зокрема, з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.