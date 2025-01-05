Російські окупанти обстріляли маршрутку у Дніпровському районі Херсона. 

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко. 

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За його словами, транспорт належить приватному підприємству-перевізнику.

Люди не травмувались. Маршрутний автобус пошкоджений.

Наслідки обстрілу Херсона: є постраждалі

До цього ворог атакував Корабельний район міста. 

Внаслідок удару у багатоквартирному будинку повибивало вікна. Пошкоджені автівки, припарковані поруч. 

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Постраждала жінка. 

До медиків також звернувся чоловік, який потрапив під ранковий обстріл у Дніпровському районі. 

«Звернувся до медиків і 49-річний херсонець. Він потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі приблизно о 10.00. В нього мінно-вибухова травма та контузія», - написав керівник МВА. 

Ще двоє потерпілих - у передмісті. Там росіяни скинули вибухівку з дрона. 

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Внаслідок російського артобстрілу у місті також постраждала жінка.

«Двоє чоловіків 65 і 67 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення», - уточнив Роман Мрочко. 

Зеленський розповів, чим атакувала РФ цього тижня

У неділю Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня Росія запустила по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. У цій зброї було понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.

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У ніч на неділю росіяни запустили 103 «шахеди». У їх складі, за словами глави держави, використано 8755 компонентів іноземного виробництва. 

Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Кремля, аби РФ не могла виробляти зброю, якою тероризує українців. 

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