Російські окупанти обстріляли маршрутку у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
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За його словами, транспорт належить приватному підприємству-перевізнику.
Люди не травмувались. Маршрутний автобус пошкоджений.
Наслідки обстрілу Херсона: є постраждалі
До цього ворог атакував Корабельний район міста.
Внаслідок удару у багатоквартирному будинку повибивало вікна. Пошкоджені автівки, припарковані поруч.
Постраждала жінка.
До медиків також звернувся чоловік, який потрапив під ранковий обстріл у Дніпровському районі.
«Звернувся до медиків і 49-річний херсонець. Він потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі приблизно о 10.00. В нього мінно-вибухова травма та контузія», - написав керівник МВА.
Ще двоє потерпілих - у передмісті. Там росіяни скинули вибухівку з дрона.
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«Двоє чоловіків 65 і 67 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення», - уточнив Роман Мрочко.
Зеленський розповів, чим атакувала РФ цього тижня
У неділю Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня Росія запустила по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. У цій зброї було понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.
У ніч на неділю росіяни запустили 103 «шахеди». У їх складі, за словами глави держави, використано 8755 компонентів іноземного виробництва.
Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Кремля, аби РФ не могла виробляти зброю, якою тероризує українців.