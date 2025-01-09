Війна вирвала мільйони українців з рідних домівок, змусивши їх шукати прихисток за кордоном. Серед них – чимало молодих людей, яким довелося не лише залишити звичне життя, а й стикнутися з викликами адаптації до нової культури, мови та менталітету.

Раніше ми розповідали про те, як досвід, пов’язаний із втратою звичного життя та розривом соціальних зв’язків, потребує психологічної адаптації.

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Досвід українських біженців у Європі − подробиці

Kytiv Post опитав кількох представників української молоді, які знайшли тимчасовий прихисток у різних куточках Європи, про їхню історію та те, як їх прийняли європейські країни.

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На початку, звісно, було нелегко

Марія, проживає в Німеччині

“Коли ми тільки приїхали, місцеві жителі зустріли нас дуже тепло. Часто допомагали, підтримували. З адаптацією до культури та мови особливих труднощів не виникло, з часом до всього звикаєш. Мову теж опанувала досить швидко.

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Місцеві допомогли з пошуком житла, мовними курсами, бюрократією. Зараз я працюю і планую здобувати вищу освіту”, − розповіла Марія.

За словами дівчини, останнім часом вона помічає все більше упереджень щодо українців. Вона також відзначила, що знайти друзів серед місцевих виявилося складно.

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Один із мітингів, який відвідала Марія. Він був присвячений першому року війни, метою було розголошення інформації німцям про всі жахи війни котрі переживають українці, а також нагадування чому вони мають надалі допомагати з наданням зброї та підтримкою

“Вони здаються мені дуже закритими, беземоційними. Але я знайшла коло спілкування серед інших переселенців, українців. Ми підтримуємо зв’язок, допомагаємо один одному”, − зауважила Марія.

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Вона додала, що в цій країні їй подобаються соціальний захист, культура, великий ринок праці, якісна освіта, однак сферу обслуговування, якість продуктів і послуг вона оцінила не дуже високо.

“Хотілося б, щоб місцеві не судили кожного за національною ознакою, ставилися з розумінням до нашого соціального стану”, − зауважила дівчина.

Що мені подобається в Угорщині? − Усе працює в неділю, географічна близькість до України та рівень порядку

Любомир, проживає в Угорщині

“Місцеві жителі зустріли мене досить нейтрально”, − пригадав Любомир.

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За його словами, в нього були знайомі угорці з часів навчання за обміном у Фінляндії, тому хлопцю вдалося створити коло спілкування.

“Завдяки попереднім зв’язкам вдалося потоваришувати з друзями знайомих угорців. Також у питанні знайомств допомогла участь у біговому клубі, де повно іноземців з різних країн”, − додав хлопець.

Він зауважив. що в Будапешті з адаптацією проблем у нього не виникло.

“Оскільки тут багато іноземних мігрантів, можна в принципі обходитися англійською, але її рівень тут в основному слабкий. Для свого загального розвитку намагаюся вчити угорську”, − пояснив він.

Любомир зізнається, що не отримував підтримки від місцевих громад чи організацій для біженців, а зараз працює в українській ІТ-компанії з європейським офісом у Будапешті, завдяки якій і перебрався до цієї країни.

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“Від деяких поодиноких людей виникало відчуття дискримінації, але в цілому почуваю себе комфортно та не відчуваю тиску. Зрештою, на роботі працюю здебільшого з українцями, тож проблем не виникає”, − підсумував хлопець.

Австрія − ідеальна країна для життя

Богдан, проживає в Австрії

“Я студент, вступив в Австрії до університету і виїхав з України десь у березні 2022 року на навчання. Я вже їхав, розуміючи, що за мною зарезервована кімната в гуртожитку, що я навчатимуся в університеті та отримуватиму виплати від Австрії. Тобто це не був досвід мігранта, що приїхав без плану в нову країну”, − зауважив Богдан.

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За його словами, з організацією проживання, навчання та отримання соцвиплат йому допомагали місцеві, вчителі та спільнота університету.

“У мене не було потреби вивчати німецьку мову, бо мова навчання є англійською, і всі студенти знають цю мову. Тому для мене це не є релевантним питанням, в мене не було необхідності адаптуватись до австрійської культури. Я просто продовжив навчання. Єдине, що мова змінилась з української на англійську”, − закцентував він.

Богдан отримував грошову підтримку від Австрії, однак згодом перейшов на отримання стипендії, яку отримує і досі.

“Цих коштів вистачає на проживання і харчування. Також в університеті діє програма підтримки біженців, де завжди можуть допомогти з будь-якими питаннями”, − додав хлопець.

Маючи посвідку біженця, він може навчатись і працювати і має майже такі ж самі права, як і австрійці.

“У корінних австрійців виникає упереджене ставлення до будь-яких переселенців, особливо якщо вони не знають мови країни, куди вони переїхали. З досвіду знайомих, українцям набагато легше, порівняно з іншими переселенцями з Туреччини та країн Африки,” − наголосив Богдан.

Недоліком країни він вважає податки, відкрити власну справу в Австрії важче, тому від цього, на його думку, гірша сфера обслуговування.

“Наразі коло спілкування моє складається лише з українців або ж студентів, що приїхали навчатись за обміном”, − підсумував Богдан.

Місцеві ставилися до мене по-різному. Більшість − із розумінням, а деякі − як до вигнанця

Назар, проживає в Польщі

“З труднощів в адаптації було тільки те, що не міг зрозуміти, чому в місцевих такий повільний, спокійний і “невмотивований” темп життя, − розповів Назар і додав: Це досі для мене дивно”.

Він не отримував допомогу від уряду, громад і організацій, тому що на нього як на особу, що приїхала за тиждень до бойових дій в Україні, вона не розповсюджувалась.

“У мене є можливість працювати там, де я зараз живу, але не завдяки підтримці, яка надається для біженців. Всі документи та дозволи отримував не за спрощеною процедурою, а як усі, хто мігрував до війни”, − додав Назар.

За його словами, ставлення місцевих нормальне, але в Польщі, як і в усіх країнах, є контингент, який думає, що він кращий тільки тому, що тут народився.

“Більшість моїх знайомих − українці, тому що більшість місцевих не так швидко розвиваються, як ми. Здебільшого це через те, що вони закінчують школу в 21, а не 16-17 років, як у нас”, − зауважив хлопець.

З початку повномасштабної війни Назар допомагав волонтерським організаціям у своєму місті. Він зазначив, що українська діаспора в Польщі досить велика, тому йому було легше знаходити нових знайомих і звʼязки.

Про те, як українські підлітки навчаються в польських школах, та з якими психологічними проблемами їм доводиться стикатися, дізнавайтеся в публікації Kyiv Post тут.