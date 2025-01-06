У 2024 році Міністерство оборони кодифікувало близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва. Більшість зразків – боєприпаси різних типів та призначення для безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

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Яку зброю кодифікували для ЗСУ у 2024 році

«Упродовж 2024 року Міноборони кодифікувало близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва. Переважна більшість кодифікованих зразків – боєприпаси різних типів та призначення для безпілотників», - ідеться в повідомленні.

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Українські підприємства оборонної галузі виготовляють боєприпаси за широкою номенклатурою.

Зокрема, для всіх зразків радянського артилерійського озброєння, танкові постріли калібру 125 мм, боєприпаси для стрілецької зброї, ручні гранати різних типів та призначення, постріли для гранатометів різних калібрів.

«У 2024 році українські зброярі опанували виробництво снарядів для артилерійських систем калібру НАТО – 155 мм», - наголосили в пресслужбі.

Кодифікування нової зброї у ЗСУ − що відомо

27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

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13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.

11 грудня Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.

Раніше міністерство оборони офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.