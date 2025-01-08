Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на слова новообраного президента США Дональда Трампа про те, що Канада могла б стати 51-м американським штатом.

Як Трюдо відреагував на зазіхання Трампа на Канаду − подробиці

“Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Робітники й місцеві жителі обох наших країн виграють від того, що ми є найбільшими торгівельними партнерами й партнерами з безпеки один одного”, − зауважив Трюдо.

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МЗС Канади відреагувало на ідею Трампа зробити Канаду штатом США

Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі також відреагувала  на слова новобраного американського лідера.

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Вона наголосила, що слова обраного президента США “демонструють повну відсутність розуміння того, що робить Канаду сильною країною”.

“Коментарі Дональда Трампа демонструють повну відсутність розуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наш народ сильний. Ми ніколи не відступимо перед обличчям загроз”, − закцентувала Жолі.

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Трюдо піде у відставку з посади прем’єр-міністра Канади

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголошував про свою відставку, заявивши, що піде з посади, як тільки правляча Ліберальна партія обере нового лідера. 

Трюдо може спробувати залишитися на посаді тимчасового прем’єр-міністра, поки партія обиратиме нового лідера, а цей процес може зайняти кілька місяців. 

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Своєю чергою Трамп пообіцяв запровадити 25-відсоткові мита на весь канадський імпорт, що може стати руйнівним для канадської економіки. 

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