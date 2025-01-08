За даними DeepState, минулими вихідними російська армія захопила місто Шевченко на Донеччині, в якому знаходиться одне з найбільших родовищ літію на території України.

Росія захопила родовище літію в Україні − подробиці

Це родовище, розташоване у східній частині міста, російські війська захопили, просуваючись у напрямку Покровська.

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Протягом року сенатор Ліндсі Грем та інші близькі до новообраного президента Дональда Трампа американські політики обговорювали можливість обміну величезних мінеральних ресурсів України на допомогу США, тож не дивно, що Москва надала пріоритет захопленню територій, багатих на корисні копалини.

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Для чого потрібен літій

Літій, який також називають «білим золотом», є важливим стратегічним ресурсом. Він використовується для акумуляторів, що є важливим для будь-якого потенційного переходу до стійкої зеленої економіки.

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Західні військові ЗМІ стверджують, що запчастини від виробника TRC, які допомогли вдосконалити сервосистеми для російських бомб-навідників і “шахедів”, виявилися китайськими підробками.

Шевченківське родовище літію – вже друге, яке захопили росіяни. Першим було родовище Балка Крута в Запорізькій області, приблизно за 30 кілометрів на північ від Бердянська.

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Два інших великих родовища літію розташовані поблизу Кропивницького і тому не перебувають під прямою загрозою окупації.

Наступ на Покровськ − що треба знати

Покровськ є важливим містом, оскільки він функціонує як центр постачання і вже кілька місяців є пріоритетною ціллю Росії.

За повідомленнями ISW, російські війська просуваються в напрямку Покровська. Над містом вже літають безпілотники, але вуличних боїв поки що немає.

Міхаель Хільгеман
Міхаель Хільгеман
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