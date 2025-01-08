У ніч проти 8 січня ППО збила 41 російський ударний дрон типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 7-8 січня − подробиці
64 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.
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Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
22 БпЛА були локаційно втрачені, три з яких полетіли назад до Росії, а один − до Білорусі.
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У ніч на 7 січня ППО збила 28 російських ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів
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