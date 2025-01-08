У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 12380, який передбачає заборону транзиту російської нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Законопроєкт про заборону транзиту нафти з РФ − що потрібно знати

Законопроєкт забороняє транзит російської нафти нафтопроводом “Дружба”.

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Уряд України повинен розробити механізм і графік повного припинення транзиту протягом трьох місяців з моменту ухвалення закону. Винятки можливі лише для виконання міжнародних зобов’язань або рішень ЄС.

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Зареєстровано проєкт постанови № 12381 зі зверненням до Кабінету Міністрів щодо вжиття невідкладних заходів для припинення транзиту російської нафти.

Постанова, за словами співавторки законопроєкту народної депутатки України Ірини Геращенко зобов’язує уряд вжити таких заходів:

  • розробити і представити план припинення транзиту протягом 30 днів з моменту ухвалення постанови;
  • провести оцінку економічних, соціальних та екологічних наслідків для України та представити звіт;
  • узгодити кроки з міжнародними партнерами, щоб уникнути негативних дипломатичних чи економічних наслідків.
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