8 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
ЗСУ атакували командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ
«Сьогодні Збройні сили України нанесли високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області», - ідеться в повідомленні.
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Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних сил України та цивільного населення.
Зокрема жителів Курахового, тож були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб, відзначили в Генштабі.
ЗСУ вдарили по 810-й бригаді РФ у Курській області
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Російський дрон перетворився на сувенір для допомоги ЗСУ
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