8 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ атакували командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ

«Сьогодні Збройні сили України нанесли високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області», - ідеться в повідомленні.

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Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних сил України та цивільного населення.

Зокрема жителів Курахового, тож були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб, відзначили в Генштабі.

ЗСУ вдарили по 810-й бригаді РФ у Курській області

7 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації у районі населеного пункту Біла Курської області.

Більше по темі Російський дрон перетворився на сувенір для допомоги ЗСУ Компанія, створена молодими українськими ентузіастами, виготовила сувенірні брелки з уламків збитого у жовтні російського ударного безпілотника С-70 “Охотнік”.

У Генштабі зазначали, що ЗСУ «будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Росії, які загрожують безпеці громадян України».