Військово-повітряні сили США здійснили серію точних ракетних ударів по складах зброї хуситів у Ємені. 

Про це в соцмережі Х повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

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Удари США по хуситам 8 січня - подробиці

«Сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену 8 січня», - ідеться у повідомленні.

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Хусити застосовували ці об’єкти для здійснення нападів на військовий флот США та цивільні судна в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.

«Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання», - додали у Командуванні.

 

 

 

Атака на Ємен

22 грудня два пілоти американських ВМС, які виконували завдання на винищувачі F/A-18, атакуючи єменських хуситів, були збиті «дружнім вогнем» в неділю над Червоним морем.

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У МЗС Франції вважають, що «світ вступив в епоху, коли повертається закон найсильнішого».

21 та 22 грудня американські військові літаки завдали авіаударів, які вразили столицю Ємену Сану, яку хусити утримують з 2014 року.

Центральне командування додало, що удари були націлені на «ракетний склад» і «командно-контрольний пункт», не уточнюючи деталей.

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Підконтрольні хуситам ЗМІ повідомили про удари в Сані і навколо портового міста Ходейда, але не надали жодної інформації про жертви або руйнування.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі - що варто знати

У листопаді 2023 року хусити вперше завдали повітряних ударів безпілотниками та ракетами по водному шляху.

Вони заявляли, що діють на знак солідарності з палестинцями з Гази після початку атаки Ізраїля на сектор. 

В результататі понад 70 нападів хусити потопили два судна, захопили ще одне та вбили щонайменше трьох моряків.

Об’єднаний морський інформаційний центр, яким керують міжнародні військово-морські сили для відстеження атак хуситів, повідомив, що три атаки балістичними ракетами уразили танкер Blue Lagoon I у понеділок за 70 морських миль на північний захід від північного єменського порту Саліф.

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У Червоному морі з лютого 2024 року діє  операція Європейського Союзу EUNAVFOR  ASPIDES. З початку операції залучені до неї військові кораблі країн ЄС відбили 11 атак з боку єменських хуситів і забезпечили ескорт для 68 торговельних суден.

У квітні ж цього року США заявили про знищення системи ППО і дрона хуситів в акваторії Червоного моря.

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