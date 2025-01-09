У 2024 році Міністерство оборони кодифікувало понад 200 зразків автотранспорту. Серед

Про це повідомила пресслужба Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

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Майже 50% кодифікованих авто для ЗСУ вироблені в Україні

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що Сили оборони отримали значну кількість різноманітної автотехніки.

Це дозволить їм ефективно виконувати широкий спектр завдань.

Серед нової техніки є легкові автомобілі підвищеної прохідності, пікапи для перевезення вантажів.

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А також спеціалізовані машини, такі як евакуатори, мобільні ремонтні майстерні та транспорт для логістики.

Цю техніку постачали як українські, так і іноземні виробники, серед яких MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota та Mitsubishi.

У пресслужбі зазначили, що близько 50% з кодифікованих торік автомобільних новинок для Сил оборони – вітчизняного виробництва.

Це в рази більше, ніж за попередні два роки разом узятих.

Кодифікування нової зброї у ЗСУ − що відомо

27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.

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11 грудня Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.

Раніше міністерство оборони офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.