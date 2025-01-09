Учасники засідання Контактної групи з питань оборони України розробили дорожню карту модернізації Сил оборони України, яка охоплює період до 2027 року.

Ця карта складається з восьми основних напрямків розвитку, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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План модернізації Сил оборони України до 2027 року - що відомо

“Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб наші Збройні сили були повністю сумісні з силами Альянсу”, - зазначив Умєров.

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За його слова, зараз головне завдання збалансувати нагальні потреби армії України під час війни із довгостроковими цілями розвитку.

Серед основних напрямків роботи Умєров назвав забезпечення військової допомоги, організації закупівель, залучення інвестицій, підтримку української оборонної промисловості та її розвитку.

Більше по темі США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $500 млн Україна отримає додаткові ракети для ППО, боєприпаси, зокрема класу повітря-земля, обладнання для F-16 тощо.

“Ці дорожні карти – це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий”, - заявив міністр.

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Умєров також подякував “усім партнерам, які підтримують Україну. Це приклад справжньої міжнародної єдності, яка допомагає нам вистояти та перемогти”.

На “Рамштайні” Остін оголосив про пакет допомоги для України

9 січня під час відкриття 25-того засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги для України.

До нього входять додаткові ракети для української ППО, боєприпаси, в тому числі класу повітря-земля, обладнання для F-16 тощо.