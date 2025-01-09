В ефірі телеканалу Polsat News, коментуючи зауваження ведучого про те, «Дональд Трамп не бачить Україну в НАТО» кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна “Право і справедливість” Кароль Навроцький відповів, що з цього питання у нього «є однозначна думка”.

“Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі - ані в Європейському Союзі, ані в НАТО - поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання.

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Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 000 (від редакції - Навроцький має на увазі поляків, які стали жертвами “Волинської трагедії” 1943 року. Зауважимо, що дані про кількість жертв тих подій дуже суперечливі, українська і польська сторони дуже по різному їх оцінюють) своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів», - розповів Навроцький.

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Кароль Навроцький хоче вдячності від українців за допомогу

Кандидат, якого підтримує партія «Право і справедливість», а також чинний голова ІНП (Інституту національної пам’яті Польщі - ред.) наголосив, що поляки підтримували і продовжують підтримувати українців.

Він прокоментував також і домовленість про ексгумацію, досягнуту між Радославом Сікорським та очільником українського МЗС Андрієм Сибігою.

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За його словами вона стала «непотрібним трюком очільника польської дипломатії» і що все це питання було «введено у внутрішню кампанію», коли Сікорський боровся з Тшасковським за номінацію на президентські вибори.

“Ми в Інституті національної пам’яті вже пережили з десяток потенційних проривів у цьому питанні, тому для мене ентузіазм очільника польської дипломатії був передчасним.

Хочу чітко заявити, що ІНП (...) в змозі підтримати зусилля уряду в питанні ексгумації на Волині. Тут польські інтереси для нас набагато важливіші. Хотілося б прориву, але його поки що немає», - пояснив він.

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Кароль Навроцький уточнив, що, як президент Республіки Польща, «дасть зрозуміти українській стороні, що у відповідь на наші фінансові зусилля, зусилля громадян, військові зусилля, які допомогли Україні, хотіли б отримати партнерське ставлення з українського боку і можливість поховати наших жінок і дітей».

“Для мене інтереси поляків є важливішими, ніж поплескування по спині», - резюмував голова ІНП.

Президентські вибори у Польщі 2025 - що відомо про кандидатів

Станом на сьогодні кандидатами у президенти є:

Рафал Тшасковський - мер Варшави, який представлятиме правлячу Громадянську коаліцію

Кароль Навроцький - голова Інституту нацпамʼяті РП, якого відтримує партія «Права і Справедливості» (PiS) Ярослава Качинського

Шимон Головня - маршалок Сейму від провладної коаліції «Третій шлях»

Славомір Ментцен - один із лідерів націоналістичної «Конфедерації»

Магдалена Бєят - віцемаршалок Сенату Польщі, яка представляє польських Лівих.

Свою кандидатури висунули також депутат Сейму РП від групи «Вільні республіканці» Марек Якубяк, а також Марек Вох від групи Безпартійних самоврядувальників.

Соцопитування свідчать, що найбільші шанси на перемогу має мер Варшави Рафал Тшасковський. Однак він може сподіватися на неї лише за результатами двох турів.