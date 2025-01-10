Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму понад 300 млн доларів США (440 млн канадських доларів), повідомило Міністерство оборони Канади.

Україна отримає $300 млн на оборону від Канади − подробиці

Міністр оборони Канади Білл Блер, виступаючи на засіданні у форматі “Рамштайн”, підтвердив надання допомоги та розповів про її складники:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

200 млн канадських доларів спрямують на чеську ініціативу з закупівлі та доставки в Україну великокаліберних боєприпасів.

100 млн канадських доларів буде виділено на підтримку виробництва дронів для України за “данською моделлю”.

Канада вже передала Україні камери для дронів на суму близько 64 млн канадських доларів та зимову форму на суму близько 30 млн канадських доларів.

Advertisement

Парламент Канади проголосував за надання Україні $587 млн військової допомоги

11 грудня Палата громад парламенту Канади затвердила надання близько 587 млн доларів США на військову допомогу для України.

Кошти використають на боєприпаси, навчання й інші засоби. У документ також включено близько 307 млн доларів США на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.

Більше по темі Умєров розповів про головні досягнення 25-го засідання “Рамштайну” Наразі розробили 8 коаліцій спроможностей, які визначають цілі ЗСУ на найближчі роки.

У листопаді Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та питання оборонної підтримки.