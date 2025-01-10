Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться у лютому, заявили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров.

Коли запланована наступна зустріч “Рамштайну” − що треба знати

Зеленський наголосив на важливості “Рамштайну” для України та висловив упевненість у продовженні роботи цього формату попри зміну влади у Штатах.

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Усі вже про це домовилися, тож я на це дивлюся з позитивом. Нам важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн, щоб він продовжив свою роботу Президент України Володимир Зеленський

Умєров зазначив, що Україна хоче, щоб США “залишилися і посилили присутність” на наступних зустрічах “Рамштайну”. Він також повідомив, що обговорюється можливість співголовування “Рамштайну” європейськими країнами разом з Україною.

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Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення щодо проведення наступного засідання буде ухвалювати нова адміністрація Білого дому на чолі з Дональдом Трампом.

Більше по темі Умєров розповів про головні досягнення 25-го засідання “Рамштайну” Наразі розробили 8 коаліцій спроможностей, які визначають цілі ЗСУ на найближчі роки.

“Майбутня адміністрація має сама ухвалити рішення. Ми хочемо переконатися, що зробили все можливе для того, щоб підтримка продовжувалася”, − додав Остін.

На “Рамштайні” затвердили план допомоги Україні до 2027 року

Учасники засідання Контактної групи з питань оборони України розробили дорожню карту модернізації Сил оборони України, яка охоплює період до 2027 року.

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9 січня під час відкриття 25-того засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги для України.

До нього входять додаткові ракети для української ППО, боєприпаси, зокрема класу повітря-земля, обладнання для F-16 тощо.