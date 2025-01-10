Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться у лютому, заявили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров.
Коли запланована наступна зустріч “Рамштайну” − що треба знати
Зеленський наголосив на важливості “Рамштайну” для України та висловив упевненість у продовженні роботи цього формату попри зміну влади у Штатах.
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Умєров зазначив, що Україна хоче, щоб США “залишилися і посилили присутність” на наступних зустрічах “Рамштайну”. Він також повідомив, що обговорюється можливість співголовування “Рамштайну” європейськими країнами разом з Україною.
Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення щодо проведення наступного засідання буде ухвалювати нова адміністрація Білого дому на чолі з Дональдом Трампом.
Умєров розповів про головні досягнення 25-го засідання “Рамштайну”
“Майбутня адміністрація має сама ухвалити рішення. Ми хочемо переконатися, що зробили все можливе для того, щоб підтримка продовжувалася”, − додав Остін.
На “Рамштайні” затвердили план допомоги Україні до 2027 року
Учасники засідання Контактної групи з питань оборони України розробили дорожню карту модернізації Сил оборони України, яка охоплює період до 2027 року.
9 січня під час відкриття 25-того засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги для України.
До нього входять додаткові ракети для української ППО, боєприпаси, зокрема класу повітря-земля, обладнання для F-16 тощо.