Міністерство закордонних справ назвало маніпулятивними заяви керівника Інституту національної пам’яті Польщі Кароля Навроцького, в яких він поставив під сумнів членство України в НАТО і ЄС.

МЗС України відреагувало на заяву Кароля Навроцького

Міністерство зауважило, що ці заяви свідчать, що польський політик ставить “кон’юнктурні міркування вище стратегічних інтересів” Польщі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого. Ще раз закликаємо польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему складних сторінок історичного минулого”, − пояснило українське відомство.

Advertisement

МЗС наголосило на тому, що заяви Навроцького викликали схвалення в Кремлі, а Росія протягом багатьох років намагається знищити як українську, так і польську держави.

Більше по темі Умєров розповів про головні досягнення 25-го засідання “Рамштайну” Наразі розробили 8 коаліцій спроможностей, які визначають цілі ЗСУ на найближчі роки.

Кандидат у президенти Польщі не бачить Україну в ЄС і НАТО − подробиці

Коментуючи зауваження ведучого про те, “Дональд Трамп не бачить Україну в НАТО” кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна “Право і справедливість” Кароль Навроцький відповів, що з цього питання у нього “є однозначна думка”.

Advertisement

Він прокоментував також і домовленість про ексгумацію, досягнуту між Радославом Сікорським та очільником українського МЗС Андрієм Сибігою.

За його словами вона стала “непотрібним трюком очільника польської дипломатії” і що все це питання було “введено у внутрішню кампанію”, коли Сікорський боровся з Тшасковським за номінацію на президентські вибори.