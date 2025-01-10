Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий пакет допомоги Україні на три мільярди євро, пише Der Spiegel.

Бербок та Пісторіус проти Шольца − подробиці

Міністри закордонних справ Анналена Бербок і оборони Борис Пісторіус хочуть знайти можливість надати додаткову військову допомогу Україні, але Шольц не вважає, що це потрібно.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Йдеться про мобілізацію додаткового бюджету на 3 млрд євро для терміново необхідних додаткових постачань зброї в Україну до федеральних виборів 23 лютого.

Advertisement

За даними видання, тижнями за лаштунками точилася боротьба навколо цього проєкту. МЗС і МО почали формувати новий пакет допомоги Україні після того, як правляча коаліція розвалилася в листопаді 2024 року.

Військові експерти штабу Міноборони України передали список необхідного озброєння, зокрема 3 зенітних батарей Iris-Т з боєприпасами, керовані ракети Patriot, 10 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси тощо.

Федеральний уряд перед новими виборами мав попросити бюджетний комітет Бундестагу про так звані позапланові витрати зі статті 60 бюджету.

Два міністерства стверджують, що нагальні потреби України не були передбачені в попередньому плануванні, а прискорення російського просування на фронті та втрата українських оборонних позицій суттєво погіршили військову ситуацію в Україні за останні місяці.

Advertisement

Після перемоги Дональда Трампа на виборах незрозумілою є подальша доля американської допомоги Україні.

Der Spiegel вважає, що наприкінці року плани зайшли в глухий кут. Відомство канцлера неофіційно дало сигнал обом міністерствам, що не підтримує ідею додаткового бюджету, виправдовуючи це тим, що чинна влада не хоче поставити майбутній федеральний уряд перед фактом.

Офіс Шольца не бачить необхідності в термінових діях, хоча на 2025 рік Україна має у своєму розпорядженні достатньо коштів з ФРН.

Advertisement

Шольц спростував заяву про зустріч з Путіним

Олаф Шольц розкритикував заяви опозиційного політика Родеріха Кізеветтера, який сказав нібито німецький канцлер збирається зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.

Канцлер наголосив, що немає жодних підстав, які б підтверджували припущення Кізеветтера.

4 січня речник з питань безпеки опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, нібито Шольц може зустрітися з Путіним до 23 лютого.