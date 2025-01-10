Наприкінці грудня Україна отримала від Японії близько 1,7 мільярда доларів допомоги для фінансування соціальних, медичних та освітніх програм, відновлення бізнесу. У той самий час Токіо пообіцяло передати Києву ще 3 мільярди доларів із доходів від заморожених російських активів.

Японія є одним з найбільших донорів для України від самого початку великої війни росії. Лише у 2024 році уряд країни виділив 4,2 мільярда доларів на підтримку українського бюджету. Втім, йдеться лише про гуманітарну допомогу.

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Токіо не надає військової допомоги через обмеження Конституції. Однак позиція країни поступово змінюється. У червні 2023 року Японія на державному рівні вперше прийняла на реабілітацію українських військових.

Україна надіслала запит, Японія – відповіла. Проте ця ініціатива стала реальністю завдяки наполегливості: менш ніж десять людей за 8 тисяч кілометрів від Києва послідовно докладали максимум зусиль, допомагаючи втілити цю ініціативу.

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Ще до офіційного початку програми протезування та реабілітації Асоціація японсько-української дружби НПО “Краяни”, яка існує вже 25 років, у співпраці з японською НПО організувала і реалізувала першу ініціативу з реабілітації українських військових у Японії.

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Світовий Конґрес Українців поспілкувався з лідерами асоціації – співзасновницею й Головою Ради директорів Наталією Ковальовою; заступником Голови ради директорів Ігорем Євтушуком; та членом ради директорів Софією Катаокою.

Далі – про те, як у пацифістській Японії привертати увагу до російського повномасштабного вторгнення, створення мініверсії України в Азії, боротьбу проти російського балету й визнання борщу українським.

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Наприкінці грудня Україна отримала від Японії близько 1,7 мільярда доларів допомоги для фінансування соціальних, медичних та освітніх програм, відновлення бізнесу. У той самий час Токіо пообіцяло передати Києву ще 3 мільярди доларів із доходів від заморожених російських активів.

Японія є одним з найбільших донорів для України від самого початку великої війни росії. Лише у 2024 році уряд країни виділив 4,2 мільярда доларів на підтримку українського бюджету. Втім, йдеться лише про гуманітарну допомогу.

Токіо не надає військової допомоги через обмеження Конституції. Однак позиція країни поступово змінюється. У червні 2023 року Японія на державному рівні вперше прийняла на реабілітацію українських військових.

Advertisement

Україна надіслала запит, Японія – відповіла. Проте ця ініціатива стала реальністю завдяки наполегливості: менш ніж десять людей за 8 тисяч кілометрів від Києва послідовно докладали максимум зусиль, допомагаючи втілити цю ініціативу.

Ще до офіційного початку програми протезування та реабілітації Асоціація японсько-української дружби НПО “Краяни”, яка існує вже 25 років, у співпраці з японською НПО організувала і реалізувала першу ініціативу з реабілітації українських військових у Японії.

Світовий Конґрес Українців поспілкувався з лідерами асоціації – співзасновницею й Головою Ради директорів Наталією Ковальовою; заступником Голови ради директорів Ігорем Євтушуком; та членом ради директорів Софією Катаокою.

Далі – про те, як у пацифістській Японії привертати увагу до російського повномасштабного вторгнення, створення мініверсії України в Азії, боротьбу проти російського балету й визнання борщу українським.

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Реабілітація українських захисників

“Краяни” першими в Японії організували реабілітацію українських військових ще до початку офіційної співпраці між міністерствами оборони України та Японії. Асоціація стала першопрохідцем у цій справі – розпочала з нуля й набула досвіду, який згодом передала для реалізації проєкту в рамках Сил самооборони Японії. За це, серед іншого, “Краяни” отримали подяку від посольства Японії в Україні.

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Розуміючи обмеження Японії, “Краяни” спочатку уникали акцентування на тому, що реабілітація стосувалася саме військових. Партнери також уникали прямих згадок. Проте з часом громада поступово й обережно пояснювала суть проєкту, і врешті японське суспільство сприйняло його як допомогу військовим. Це надалі стало важливим поштовхом для підтримки подібних ініціатив з боку японських урядових організацій.

Зважаючи на обмежений досвід у сферах протезування та реабілітації, японські партнери звернулися до “Краян” за допомогою в організації такої підтримки. Важливу роль відіграла допомога у перекладах, оскільки поєднання двох культур створювало певні труднощі. Військові, які приїхали до японських лікарень, постали перед труднощами адаптації до нових умов. Завдяки волонтерам та адаптованим перекладам цей процес значно полегшився.

Проєкт став успішним і тепер фінансується державою, зокрема Міністерством оборони Японії. Країна сплачує як за протезування, так і перебування українських військових у місцевих лікарнях.

У 2024 році “Краяни” допомогли організації “CITIZEN” спланувати участь українських ветеранів на протезах Романа Кашпура і Юрія Козловського у Токійському марафоні. Завдяки зусиллям асоціації захід здобув широку медійну увагу. Наприклад, в японських потягах токійського метро транслювали відео, на якому український ветеран Юрій долає дистанцію. Ініціатива вразила японців. Багато місцевих, які підтримують Україну, виходили з прапорами та вигукували: “Слава Україні!”

Від культури імейлів до прозорої звітності

Після початку повномасштабного вторгнення Росії японці обирали для пожертв саме “Краян”. Організація здобула довіру завдяки багаторічній прозорій роботі, надійним партнерам та особистій залученості. Наприклад, під час збору на “Охматдит” очільниця “Краян” Наталія Ковальова особисто поїхала до Києва, щоб зрозуміти, яка саме допомога потрібна.

Лідери асоціації кажуть, що роками формували таке ставлення до себе й звертали увагу до найменших деталей: стилю комунікації в Японії, культури дотримання дедлайнів, особистій взаємодії.

Торік розпочалася комунікація з “JICA” – найбільшою японською організацією, яка займається гуманітарними проєктами. Зараз вони допомагають Україні з розмінуванням, відновлюють енергетичну інфраструктуру й допомагають з підтримкою роботи українських медіа в умовах війни. Хоч “Краяни” працюють переважно локально, їхній досвід і культурний бекграунд відкривають нові можливості для діалогу й співпраці.

Значну роль у залученні нових партнерів для асоціації відіграють проукраїнські заходи й лекції, у яких “Краяни” як беруть участь, так і організовують їх самі. Так асоціація познайомилася з організацією “SunPanSa”. З ними втілили перший проєкт протезування та реабілітації у префектурі Міє, а зараз знаходять і відправляють в Україну машини швидкої допомоги.

Схожа ситуація була і з кафе: під час лекцій люди дізнавалися більше про діяльність “Краян”, зацікавлювалися та згодом долучалися до нових проєктів.

Пояснити трагедію через близький досвід

Завдання адвокації “Краян” – змінити ставлення японського суспільства до війни в Україні. Хоча уряд Японії активно підтримує Україну, серед населення часто бракує розуміння ситуації. Лекції Ігоря, Софії та інших членів організації допомагають пояснити, що відбувається, і заохочують японців долучатися до допомоги.

З 2014 року асоціація розвиває співпрацю з медіа та вже навчилась ефективно комунікувати ключові меседжі. Вони передають цей досвід іншим українцям: нерідко перед інтерв’ю підказують, на чому варто наголосити, щоб основна думка не загубилася серед емоційних деталей. Здебільшого “Краяни” використовують X (раніше Twitter), який виявився основною платформою для політичного спілкування з японцями.

У своїй комунікації асоціація акцентує на спільних рисах і проблемах українців та японців. Наприклад, порівняння окупованих територій України із географією Японії допомагали наочно донести масштаб трагедії. Такий підхід був ефективним як у політичному, так і в культурному спілкуванні.

Російська пропаганда часто маніпулювала чутливими для японців темами, зокрема про фінансову допомогу українським переселенцям. Японці нерідко реагували на це негативно, адже система спрощеного отримання віз та захисту евакуйованих була впроваджена вперше, і до неї ще звикали. “Краяни” працювали над спростуванням таких наративів за допомогою підтримки груп японських активістів у X.

Складнощі виникали й в контексті російської культури. Японці, які досі вважають російську класичну музику та балет лише культурою, а не інструментом, часто сприймають заборони на виступи артистів, пов’язаних із Кремлем, як надмірні. “Краяни” разом з іншими українцями та організаціями реагують акціями протесту, пояснюючи важливість таких заходів.

Окремий виклик – економічна залежність японських регіонів від співпраці з росією. Проблеми в бізнесі залишаються найскладнішими, але робота з громадськістю поступово змінює сприйняття ситуації, кажуть в асоціації.

За 8 тисяч кілометрів

Діяльність “Краян” охоплює як українців, що живуть в Японії роками, так і новоприбулих після початку великої війни Росії. Асоціація всіляко допомагає біженцям – долучає до спільних заходів, перекладає для них інструкції з різних побутових питань й життєвих ситуацій. Такі консультації надають не лише українцям, які вже живуть у Японії, але й тим, хто планує евакуюватися до країни, або має запитання щодо співпраці з Японією.

Асоціація також робить “усе можливе для допомоги Україні”. У 2025 році цей напрямок стане пріоритетом діяльності “Краян”. Підтримка охоплюватиме освітні проєкти, реабілітаційні програми та створення безпечного простору для українських дітей і їхніх сімей, аби вони могли навчатися та розвиватися в українському середовищі.

Засновники й активісти “Краян” прагнуть відтворити для українців частинку України в Японії, щоб ті не втрачали зв’язку з домом і, за бажання, могли легко повернутися. Одна з головних цілей організації – забезпечити українцям безпеку й спокійне життя в новій країні.

Мотивація членів асоціації глибоко пов’язана з бажанням зберегти Україну. Ігор Євтушук, зокрема, черпає натхнення зі спогадів про Революцію гідності, коли українці об’єдналися, щоб захистити свій дім. Члени асоціації впевнені, що така Україна можлива, якщо є люди, які готові її відстоювати – навіть за 8 тисяч кілометрів від рідної землі.