Новим наступом у Курській області Україна показала нездатність Росії повернути ці території, цитує Укрінформ заяву очільника розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

На Курщині Росія зазнає великих втрат і не досягає успіху

«Хоча успіх рейду мав тактичний характер, він знову привернув велику увагу громадськості та насипав пристойну кількість солі у відкриту рану російського військового керівництва – нездатність повернути окуповані райони Курської області», - сказав Ківісельг.

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Він вважає, що невдача Росії в Курській області була також посилена високоточними ударами України по командних пунктах 76-ї десантно-штурмової дивізії та 810-ї бригади морської піхоти, унаслідок яких загинули й були поранені кілька високопоставлених офіцерів, що дуже підірвало управління цими підрозділами.

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Українська армія перемогла північнокорейських найманців

«Ситуацію в Курській області також відображають заяви Президента України Володимира Зеленського про те, що з 12-тисячного північнокорейського контингенту, перекинутого до Курської області, третину, або до 3800 осіб, уже вбито або поранено. При цьому жодного військового успіху Росії так і не вдалося домогтися», - зазначив Ківісельг.

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Він зазначив, посилаючись на інформацію з кількох різних джерел, що на ділянці наступу північнокорейських збройних сил відзначається висока інтенсивність бойових дій для відбиття атак піхоти.

Ківісельг додав, що північнокорейські підрозділи частіше за війська РФ вирушають в атаки непідготовленими та без артилерійської підтримки.

Він наголосив, що в ширшому контексті невирішеним залишається питання Курської області, а також фактична капітуляція і виведення військ РФ із Сирії.

«Це ще більше посилює тиск на керівництво російських збройних сил. Також посилюється тиск на самого Путіна з боку російського суспільства», – сказав Ківісельг.

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Він вказав, що песимізм у Росії посилюється і через точні удари України по інфраструктурі РФ.

Ківісельг зазначив, що, на жаль, ефект бойових дій на кількох рівнях не відразу позначається на полі бою, тому Росія продовжує утримувати тактичну ініціативу. «Після проведеного перегрупування у святковий період інтенсивність атак у середньому сягає 174 атак на добу», - сказав Ківісельг.

Попри просування російських військ, оборона України тримається, і завоювання кожного квадратного кілометра української території, як і раніше, обходиться агресору щонайменше у 100 життів, зазначив глава естонської розвідки.