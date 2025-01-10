Міністерство фінансів США запровадило санції проти проти понад 30 нафтосервісних компаній Росії.

Серед яких “Газпром Нафта” і “Сургутнафтогаз”, ідеться на сайті відомства.

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Нові санкції США проти російської нафти - подробиці

Нові санкції США спрямовані на підрив російської нафтової індустрії у межах виконання зобов’язань G7 щодо скорочення доходів РФ від енергоносіїв.

Крім того, обмеження торкнулися й найбільшої російської судноплавної компанії “Совкомфлот”, що може суттєво ускладнити експорт російської нафти.

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США запровадили санкції проти:

“РН-Буріння” (структура “Роснефти”);

“Технології ОФС” (об’єднує колишні активи Baker Hughes в Росії),

“РН-ГРП”,

“РН-Сервіс”,

“РН-Ванкор”,

“Ачімгаз”,

“Газпром Шельфпроект”

“Роснефтефлот” та інші.

США ввели персональні санкції проти ключових фігур російської нафтогазової індустрії, зокрема, Сергія Кудряшова “Зарубежнефть”, Олександра Дюкова “Газпром нефть” та сина співвласника “Лукойла” Вагіта Алекперова.

Зеленський: Санкції США підривають фінансову основу російської воєнної машини

“Вдячний Президенту США Байдену, його адміністрації та всьому американському народові за оголошений сьогодні новий пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів, які пов’язані з російським енергосектором”, - зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання.

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“Особливо варто відзначити тиск на такі компанії, як “Сургутнафтогаз” – ключовий фінансовий гаманець для самого Путіна. Такі дії посилають чіткий сигнал: злочинці мають платити за свої злочини”, - наголосив Зеленський.

Натомість, за його словами, країни, які поважають міжнародне право, можуть і мають забезпечити стабільне й надійне енергопостачання для всього світу.

Чим менше доходів Росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир Президент України Володимир Зеленський

США ввели візові обмеження для російських чиновників − що відомо

5 грудня держдеп США запровадив візові обмеження проти п’яти чиновників Росії, які причетні до примусової депортації дітей з України.

За три роки війни Росія незаконно вивезла тисячі дітей з України, тому їхню депортацію можна вважати систематичною та навмисною.

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Більшості дітей змінили імена та приховали їхнє походження, а всиновили їх російські родини.