Адміністрація Байдена в п’ятницю оголосила про продовження терміну дії Тимчасового захищеного статусу (TPS) для сотень тисяч біженців з України, а також Судану й Венесуели.

Про це повідомляє The New York Times.

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США продовжили на 1,5 року особливий статус для біженців з України

«Продовження Тимчасового захищеного статусу (TPS), як має назву ця програма, дозволяє іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців після закінчення терміну дії їх поточного захисту навесні», - пояснюється в публікації.

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Видання нагадує, що наприкінці минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен у кількох офіційних листах рекомендував продовжити цей захист.

Раніше Дональд Трамп, який набуде повноважень президента США 20 січня, критикував цю програму та пообіцяв припинити її, принаймні для деяких держав. Під час свого першого терміну Трамп позбавив статусу TPS близько 400 тисяч біженців із Сальвадору та низки інших країн, однак його рішення потім оскаржувалося в судах.

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