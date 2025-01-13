Нові санкції США проти російських нафтовидобувних компаній та танкерів змушують Індію та Китай шукати альтернативні джерела постачання нафти, повідомляє Reuters.

Санкції США вдарили по експорту російської нафти до Китаю та Індії − подробиці

Багато танкерів, що потрапили під санкції, використовувалися для постачання російської нафти до Індії та Китаю. Тепер ці країни будуть змушені купувати більше нафти з Близького Сходу, Африки та Америки, що може призвести до зростання цін та вартості фрахту. Серед нових суден під американськими санкціями, 143 є нафтовими танкерами, які минулого року перевантажили понад 530 млн барелів сирої нафти РФ, тобто близько 42% від загального морського експорту сирої нафти країни.

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Китай імпортує зазвичай російську нафту ESPO Blend, яка продається вище максимальної ціни, а Індія купує переважно нафту Urals. Китайські джерела повідомляють, що російський експорт нафти серйозно постраждає від нових санкцій. Індійські компанії також шукають альтернативи російській нафті.

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Експерти прогнозують, що санкції суттєво скоротять флот суден, доступних для транспортування російської нафти, і підвищать фрахтові ставки.

Деякі аналітики вважають, що Росія змушена знизити ціни на свою нафту, щоб продовжувати використовувати західне страхування та танкери.

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“Індійські нафтопереробники, які є основними споживачами російської нафти, навряд чи чекатимуть, щоб дізнатися про це, і намагатимуться знайти альтернативи у близькосхідній та пов’язаній з Dated-Brent нафті Атлантичного басейну”, − пояснив керівник відділу досліджень Onyx Capital Group Гаррі Чілінгуіріан.

США запровадили масштабні санкції проти нафтових компаній РФ

Міністерство фінансів США запровадило санції проти проти понад 30 нафтосервісних компаній Росії.

Серед яких “Газпром Нафта” і “Сургутнафтогаз”.

Нові санкції США спрямовані на підрив російської нафтової індустрії у межах виконання зобов’язань G7 щодо скорочення доходів РФ від енергоносіїв.

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5 грудня держдеп США запровадив візові обмеження проти п’яти чиновників Росії, які причетні до примусової депортації дітей з України.