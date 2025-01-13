У другому турі президентських виборів у Хорватії переміг проросійський кандидат Зоран Мілановіч, пише видання Vijesti.

Хто переміг на виборах у Хорватії?

За даними підрахунку 99,48% голосів Міланович отримав 74,68% голосів, а його опонент Драган Пріморац із консервативної Хорватської демократичної співдружності набрав 25,32%.

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Опитування проводилося серед виборців після того, як ті залишили виборчу дільницю.

Державна виборча комісія о 20:00 оголошувала, що за підрахунками 74,61% голосів, Мілановіч набирав 73,7%, а Пріморац − 26,33% підтримки виборців.

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Наразі Зоран Міланович є чиним лідером Хорватії.

Проросійському кандидату забракло 1% для перемоги у виборах у Хорватії

У другому турі президентських виборів Хорватії 12 січня зустрілися проросійський кандидат Зоран Мілановіч і представник чинної консервативної партії ХДС Драган Пріморац.

У першому турі Міланович набрав 49,1% голосів, а Приморац здобув підтримку 19,35%.

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