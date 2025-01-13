Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти США в боротьбі з масштабними лісовими пожежами в Каліфорнії.

Українські пожежники можуть полетіти до Каліфорнії − подробиці

“Доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України й нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя”, с поінформував Зеленський у своєму відеозверненні.

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За словами президента, Україна вже підготувала 150 пожежників для відправки до США.

“Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні”, − підсумував Президент України.