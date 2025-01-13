Експорт українського цукру до ЄС скоротився з 97% у 2023 році до 40%, а решта 60% експорту переорієнтувалися на Близький Схід, Північну Африку та Північну Македонію, свідчать підрахунки Forbes Україна.

Не обійшлося й без дефіциту пропозиції всередині країни.

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Україна експортувала рекордну кількість цукру

У 2024 році експорт цукру досяг 27-річного максимуму, перевищивши показники попереднього року на 47%. За рік українські фермери продали на світових ринках 746 300 тонн цукру, виручивши $419 млн, пише Forbes Україна.

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Це найбільший обсяг виробленого цукру з 1997 року.

За даними Forbes Україна, рекорду сприяло зростання попиту на український цукор на Близькому Сході та в Північній Африці, високі ціни на цукор у 2024 році (в середньому €510 за тонну), а також стабільна робота морських портів протягом усього року.

Три українські виробники цукру поскаржилися Forbes Україна на те, що ЄС більше не хоче їхньої продукції.

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Основна причина — попит на цукор у Європі знижується через поведінку споживачів, пише S&P Global Commodity Insights.

Дмитро Панчук, заступник генерального директора хмельницької агрокомпанії Aspik Group, сказав в інтерв’ю Forbes Україна: “Ми знали, що ЄС закриє свої двері”.

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У 2024 році Aspik Group збільшила виробництво цукру на 25% – до 115 000 тонн, з яких 50 000 тонн було експортовано до Лівії, Туреччини, Камеруну та Грузії, пише Forbes Україна.

34-та за величиною компанія України “Астарта”, яка належить Віктору Іванчику – один із найбільших виробників цукру в Україні – експортувала цукор до країн ЄС, Близького Сходу та Північної Африки.

Для житомирської аграрної компанії Cygnet основними ринками збуту у 2024 році були Македонія, Туреччина та Балканські країни.

“Цей варіант не потребує витрат на фрахт, перевалку, страхування, оскільки здійснюється наземним транспортом. На момент продажу ціни були більш привабливими”, – розповіла Forbes Україна комерційна директорка компанії Наталія Богданович.

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Ці результати контрастують із проблемами логістики.

“Українцям потрібно везти цукор до своїх портів, а їхня інфраструктура не в найкращому стані через війну. Знайти клієнтів на міжнародному ринку буде важко”, – сказав виданню S&P Global Commodity Insights неназваний учасник ринку.

Видання “Слово і діло” зазначає, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна експортувала цукор до Азербайджану, Туреччини, Таджикистану, Грузії, Узбекистану, Вірменії та Ізраїлю.