Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував дані про те, що канцлер країни Олаф Шольц нібито блокує надання додаткового пакета військової допомоги Україні на 3 млрд євро, повідомив очільник німецького військового відомства в інтерв’ю Tagesspiegel.

Пісторіус спростував чутки про блокування Шольцем допомоги Україні

“Ніякої блокади немає”, − зауважив Пісторіус.

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За словами міністра оборони країни, внутрішнє узгодження пакета в уряді досі не завершене.

Пісторіус підсумував, що його відомство підготувало новий пакет допомоги. Тепер мають ухвалити політичне рішення про його надання офіційному Києву.

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Шольц блокує 3 млрд євро військової допомоги Україні

Як писало видання Der Spiegel, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий пакет допомоги Україні на три мільярди євро.

Тоді зазначалося, що міністри закордонних справ Анналена Бербок і оборони Борис Пісторіус хотіли знайти можливість надати додаткову військову допомогу Україні, але Шольц не вважає, що це потрібно.

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Раніще Олаф Шольц розкритикував заяви опозиційного політика Родеріха Кізеветтера, який сказав нібито німецький канцлер збирається зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.