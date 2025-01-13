Австралійський Літературний клуб “Мальви” організовує міжнародний онлайн-фестиваль “Стус-Фест”, присвячений життю та творчості українського поета й дисидента Василя Стуса.

“Запрошуємо вас на особливу подію”, – написала Наталія Пошивайло-Таулер, Віцепрезидентка СКУ у країнах південної, південно-східної Азії, Австралії, Нової Зеландії, Туреччині та Лівані.

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Ця зустріч відкриє маловідомі сторінки життя не лише Стуса, але і його дружини Валентини Попелюх, а також інших видатних жінок доби шістдесятників та дисидентів, які були не лише берегинями, а й творцями історії.

“Разом із нашими спеціальними гостями ми поговоримо про жінок, чиї долі й мужність залишаються прикладом для багатьох поколінь”, – написали організатори.

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Серед спеціальних гостей події – Ольга Годованська, дослідниця дисидентського руху та поезії шістдесятництва, та Ірина Мироненко, авторка збірок віршів, журналістка, редакторка відділу подкастів Харківського пресклубу.

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Захід запланований на неділю, 19 січня, о 10:00 за Києвом (19:00 за Мельбурном). Долучитися можна за посиланням.