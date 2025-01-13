Австралійський Літературний клуб “Мальви” організовує міжнародний онлайн-фестиваль “Стус-Фест”, присвячений життю та творчості українського поета й дисидента Василя Стуса.

“Запрошуємо вас на особливу подію”, – написала Наталія Пошивайло-Таулер, Віцепрезидентка СКУ у країнах південної, південно-східної Азії, Австралії, Нової Зеландії, Туреччині та Лівані.

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Ця зустріч відкриє маловідомі сторінки життя не лише Стуса, але і його дружини Валентини Попелюх, а також інших видатних жінок доби шістдесятників та дисидентів, які були не лише берегинями, а й творцями історії.

“Разом із нашими спеціальними гостями ми поговоримо про жінок, чиї долі й мужність залишаються прикладом для багатьох поколінь”, – написали організатори. 

СКУ запускає масштабну адвокаційну кампанію Stand with Ukraine
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СКУ запускає масштабну адвокаційну кампанію Stand with Ukraine

Stand with Ukraine закликає до введення миротворчих сил, постачання зброї, санкції проти РФ та визнання її державою-терористом.

Серед спеціальних гостей події – Ольга Годованська, дослідниця дисидентського руху та поезії шістдесятництва, та Ірина Мироненко, авторка збірок віршів, журналістка, редакторка відділу подкастів Харківського пресклубу.

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Захід запланований на неділю, 19 січня, о 10:00 за Києвом (19:00 за Мельбурном). Долучитися можна за посиланням.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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