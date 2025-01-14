За 13 січня зафіксували 155 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Понад 150 атак ворога: ЗСУ відбивають наступ РФ

На Харківському напрямку армія РФ двічі марно атакувала позиції Сил оборони неподалік Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку відбулися 2 штурми в районах Лозової та Дворічної. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу Новосергіївки, Зеленого Гаю, Шийківки, Першотравневого, Макіївки, Зарічного та Тернів. Наразі точаться два боєзіткнення.

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Чотири штурми відбили в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 11 атак поблизу Часового Яру та Ступочок. Нині продовжуються три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог 16 разів штурмував Білу Гору, Кримське та Торецьк, 13 атак зупинено ЗСУ, а ще три тривають.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби Сили оборони зупинили 74 штурмів поблизу населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. П’ять боєзіткнень досі тривають.

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На Новопавлівському напрямку Росія 11 разів атакувала позиції ЗСУ.

На Курському напрямку українські захисники відбивали 11 атак.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2024 року становлять близько 811 тис. 90 осіб, зокрема 1330 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9767 (+3) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 20326 (+11), артилерійських систем – 21923 (+47), РСЗВ – 1262 (+1)

засобів ППО ‒ 1044, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22276 (+72)

крилатих ракет ‒ 3018, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 33791 (+83), спеціальної техніки ‒ 3696 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Російські безпілотники атакували Київ

У ніч проти 14 січня Київ зазнав атаки іранських дронів-камікадзе Shahed. У місті пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, ППО працювала як на лівому, так і на правому березі столиці. В Оболонському районі сили ППО збивали ворожі “шахеди”.

Повітряні сили України попереджали про рух дронів в бік Києва, а також Броварів та Вишгорода Київської області.

Повітряну тривогу в Києві було оголошено близько 23:49 і скасовано о 01:22. В більшості областей України тривогу також було скасовано о 06:50, проте загроза зберігалася для Сумської, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Україна запровадила нові санкції проти фінансового сектору Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти фінансового сектору РФ, заявив він у вечірньому відеозверненні.

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Український лідер повідомив про підписання закону про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, який внесуть до Верховної Ради.

“Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції − це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну”, − наголосив Зеленський.

Офіс президента опублікував указ про запровадження санкцій, де в списках зазначені 75 фізичних осіб і 65 компаній.