Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату боротьби України проти російської агресії.

Цю заяву він зробив сьогодні у Брюсселі під час виступу на засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ, передає кореспондент Укрінформу.

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Яке майбутнє чекає на глобальну безпеку після війни в Україні?

«Майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результатів війни в Україні. Ми всі хочемо завершення цієї війни. Але понад усе ми хотіли б, щоб був тривалий мир. Я не знаю, як і коли ця війна завершиться. Але я знаю, що миру не буде, якщо Путін отримає, що хоче в Україні. Тому що тоді він буде тиснути далі.

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Він погрожував розпочати війну у минулому, і він розпочав її. Грузія у 2008 році, Україна у 2014 році і знову у 2022 році - тож якою буде наступна ціль?», - сказав керівник Альянсу.

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Він висловив переконання, що мир не може бути тривалим, якщо війна в Україні завершиться оборудкою, за якою Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та режим у Тегерані будуть надалі підтримувати одне одного та почуватися в силі.

Рютте зазначив, що угода щодо України, яка враховувала б інтереси агресора, лише сприятиме глобальній нестабільності. Він вважає, що мир можливий лише тоді, коли Україна братиме участь у переговорах з позиції сили.

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Для цього країна потребує більшої та швидшої військової підтримки, щоб краще захищатися та забезпечити укладення вигідної угоди як для себе, так і для Європи та світу.

Він зауважив, що союзники по НАТО вже зараз надають більше допомоги для України, при цьому підтримка України з боку ЄС також продовжує залишатися вирішальною.

Це, за словами Рютте, знайшло відображення минулого тижня під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, коли США та європейські союзники оголосили про подальшу допомогу для України, про додаткові й дуже важливі нові внески.

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Генеральний секретар НАТО зазначив, що Альянс і Європейський Союз мають значний потенціал для спільних дій. Він висловив упевненість у підтримці з боку членів Європейського парламенту для надання більшої допомоги Україні.

«Я розраховую на вас у зміцненні нашої власної оборони. Ми не можемо дозволити собі очікування. Ми у безпеці зараз, але ми не будемо у безпеці за п’ять років. Тож ми маємо розпочати сьогодні - витрачаючи більше, нарощуючи оборонне виробництво, забезпечуючи належну стійкість та підтримуючи Україну», - додав Рютте.

Умєров розповів про головні досягнення 25-го засідання “Рамштайну”

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).

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Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться в лютому.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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