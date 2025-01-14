У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Наймасованіший удар по Росії 14 січня - подробиці, наслідки

Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.

У спецоперацію брали участь підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних Сил ЗС України, а також Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України.

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За даними Генштабу, на ураженому Брянському хімзаводі виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет «Х-59».

Під час української атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси – «Тор» та «Бук».

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СБУ та Сили оборони вдарили по хімкомбінатах, НПЗ і складах аеродрому «Енгельс» в Росії

За даними джерел Kyiv Post, атака на Росію у ніч на 14 січня - спецоперація Служби безпеки України та Сили оборони України.

Вибухи лунали на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому «Енгельс».

Внаслідок спільної спецоперації було уражено:

Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу.

склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі «Енгельс» (Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, «бавовна» палає і досі.

Саратовський нафтопереробний завод — зафіксовано масштабну пожежу.

Брянський хімічний завод — є прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

Безпілотники масовано налетіли на кілька областей Росії

У ніч проти 14 січня дрони здійснили масований наліт на об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі в Росії.

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У російському місті Казань після атаки безпілотників спалахнула пожежа на хімічному підприємстві “Оргсинтез”.

На території підприємства горять три цистерни.

Сьогодні вночі місто Енгельс Саратовської області вдруге за тиждень зазнало атаки безпілотників. Внаслідок атаки на нафтобазі спалахнула пожежа.

У вечір 13 січня в Брянській області Росії пролунала серія вибухів. Збройні сили України могли завдати удару ракетами ATACMS по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце.