Спілка українців Португалії (СУП) подала скаргу до Національної комісії з питань захисту персональних даних після того, як сотні іммігрантів у Португалії отримали дзвінки російською мовою з вимогою надати інформацію про банківські рахунки, повідомив Павло Садоха, Віцепрезидент Світового Конґресу Українців (СКУ) в Південній Європі та Голова СУП.

За останні два місяці сотні українців, які проживають у Португалії та мають номери мобільних операторів Португалії, отримують дзвінки з різних мобільних і стаціонарних номерів Португалії.

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“Люди з жіночими або чоловічими голосами, які розмовляють російською мовою, намагаються отримати особисту інформацію”, – йдеться в тексті скарги.

Ті, хто здійснює дзвінки, знають ім’я власника номера мобільного телефону і “представляються інспекторами Португальської судової поліції”, але говорять російською мовою, сказав Садоха в коментарі для видання Lusa.

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Ці запити на інформацію передбачають збір банківських даних. “Вже багато людей звернулися до нас [до СУП], щоб дізнатися, хто має ці дані, і я знаю про тих, хто вже подав скаргу до поліції”, – сказав Садоха.

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Жертви дзвінків серед спільного мають лише українську національність або походження. Йдеться, серед іншого, про українських іммігрантів та деяких росіян, які виступають проти путінського режиму в Москві.

СУП підозрює, що велику кількість особистих даних, таких як мобільні номери, імена, прізвища, могли викрасти. Спілка збирає скарги та номери телефонів, щоб передати їх португальській владі для розслідування.

“Таке трапляється вперше, але ми підозрюємо спробу шахрайства”, – сказав Садоха.