Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила переконання, що вже у 2025 році Україна розпочне переговори про вступ до Євросоюзу, відкривши перший і тридцять перший кластери.

Про це вона сказала в межах засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, передає Інтерфакс-Україна.

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Вступ України до ЄС: єврокомісарка зробила заяву про переговори у 2025 році

За словами Кос, коли вона спілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським, він просив відкрити всі глави переговорного процесу вже цього року, мовляв, “ми хочемо цього, і ми це будемо робити”.

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“Коли я почула це вдруге, я сказала, що це не тільки про відкриття, а, переважно, про закриття. Україна добре проводить реформи, але вони мають бути стійкими реформами.

Ми підтримуємо їх. Тому, говорячи про те, що можливо зробити з ними, буде можливо, що цього року ми відкриємо перший кластер основ і навіть тридцять перший - а це зовнішня політика. Якщо вони будуть виконувати те, що вони обіцяли, і якщо в нас буде успішна процедура в Раді”, - сказала Кос.

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Єврокомісар пояснила, що під “успішною процедурою в Раді” вона має на увазі одноголосне голосування країнами-членами за кожне необхідне в процесі переговорів рішення.

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Марта Кос наголосила на важливості одностайних рішень Ради ЄС у процесі вступу України та Молдови.

Вона зазначила, що для просування потрібні три такі рішення: спершу щодо скринінгового звіту, потім щодо контрольних показників, і нарешті, щодо думки комісії.

Кос підкреслила, що процес вступу залежить не лише від роботи Комісії, а й від рішень держав-членів ЄС, і згадала про обговорення цього питання у Варшаві.

Україна планує відкрити 15 переговорних розділів вже у 2025 році

17 грудня Україна спільно з Польщею та Данією розробила план відкриття нових переговорних розділів щодо вступу України до ЄС на 2025 рік.

Україна також спланувала, як можна відкрити перші 15 переговорних розділів, які стосуються верховенства права, вже у першому півріччі 2025 року.

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Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина зазначала, що переговорний процес буде непростим, тому що, окрім нашої роботи, треба також домовлятися з 27 державами-членами ЄС стосовно відкриття кожного кластеру.

Україна може вступити до ЄС до 2029 року

Україна може вступити до Європейського союзу до 2029 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що пріоритетом Польщі під час головування в Раді ЄС, яке розпочнеться у січні, буде питання розширення Євросоюзу.

На Закарпатті раніше відбувалася зустріч прем’єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Тоді прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС.