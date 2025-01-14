Світовий Конґрес Українців проведе міжнародну онлайн-конференцію на тему “Роковини повномасштабної війни: ефективна адвокація для України”. Захід відбудеться 20 січня й розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Головна мета вебінару – підготувати світові українські громади до ефективної адвокації з національними урядами напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Теми дискусій охоплять важливі аспекти, зокрема: міжнародну позицію України в адвокації, феномен закордонного громадського активізму, роль мистецтва в захисті національних інтересів. Учасники онлайн-зустрічі також поділяться практичними прикладами.

Advertisement

Серед запрошених спікерів – Президент СКУ Павло Ґрод, Віцепрезидент СКУ у Західній Європі Володимир Когутяк, Речник Українського Конґресового Комітету Америки Андрій Добрянський, а також інші фахівці з питань адвокації.

Більше по темі Українці в Австралії організовують онлайн-фестиваль “Стус-Фест” Австралійський Літературний клуб “Мальви” запрошує на події, присвячену життю та творчості українського поета й дисидента Василя Стуса.

Реєстрація на захід за посиланням.

11 січня Світовий Конґрес Українців оголоcив масштабну адвокаційну кампанію до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну – Stand with Ukraine. Мета кампанії – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

Advertisement

Світова акція відбувається за підтримки International Center For Ukraine Victory (ICUV) та Communities Army of Ukraine (CAU). Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.