Світовий Конґрес Українців проведе міжнародну онлайн-конференцію на тему “Роковини повномасштабної війни: ефективна адвокація для України”. Захід відбудеться 20 січня й розпочнеться о 19:00 за Києвом. 

Головна мета вебінару – підготувати світові українські громади до ефективної адвокації з національними урядами напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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Теми дискусій охоплять важливі аспекти, зокрема: міжнародну позицію України в адвокації, феномен закордонного громадського активізму, роль мистецтва в захисті національних інтересів. Учасники онлайн-зустрічі також поділяться практичними прикладами. 

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Серед запрошених спікерів – Президент СКУ Павло Ґрод, Віцепрезидент СКУ у Західній Європі Володимир Когутяк, Речник Українського Конґресового Комітету Америки Андрій Добрянський, а також інші фахівці з питань адвокації.

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Реєстрація на захід за посиланням

11 січня Світовий Конґрес Українців оголоcив  масштабну адвокаційну кампанію до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну – Stand with Ukraine. Мета кампанії – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України. 

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Світова акція відбувається за підтримки International Center For Ukraine Victory (ICUV) та Communities Army of Ukraine (CAU). Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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