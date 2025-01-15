Уряд Норвегії розширив перелік областей України, які вважаються безпечними, повідомив норвезький Директорат у справах іноземців (UDI)

Перелік “безпечних” областей України від Норвегії − подробиці

До нього увійшли 14 областей: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (область, не місто), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська.

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Це означає, що жителі цих областей більше не зможуть отримати колективний захист у Норвегії.

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“Безпечні” області − ті, де українська влада контролює ситуацію, а Росія не має або має мінімальний вплив, пояснили у норвезькому Директораті у справах іноземців (UDI).

Нові правила стосуються громадян, які подали заявку на захист з 28 вересня 2024 року і не отримали відповіді до 13 січня, а також українців, які подали заявку з 13 січня.

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Водночас ці правила не стосуються тих, хто подав заявку на захист до 28 вересня та українців, які вже мають дозвіл на проживання в Норвегії.

Зміни пов’язані з тим, що ситуація в деяких регіонах України стабілізувалася, і вони більше не вважаються небезпечними для проживання.

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Норвегія більше не гарантуватиме автоматичний притулок для українців

Норвегія більше не надаватиме автоматичний притулок усім українцям.

Від початку повномасштабної війни Норвегія запровадила режим колективного захисту, який автоматично надавав притулок усім українцям.

Країна вже прийняла понад 85 тис. українських біженців.

Норвезький уряд у вересні 2024 року вже почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.