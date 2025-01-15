Під час національної конференції “Народ і оборона”, що відбулася в понеділок у готелі Хоґф’ялсготелл, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, начальник штабу армії Джонні Ліндфорс і генеральний директор компанії Saab Мікаел Йоханссон розповіли журналістам про секретний проєкт Збройних сил і Saab зі створення роїв дронів.

Saab створює рої дронів для шведської армії − подробиці

Йонсон сказав, що Швеція, як найновіший член НАТО, повинна прискорити темпи переозброєння з огляду на нинішні загрози безпеці, і що однією зі сфер, де її збройним силам бракує досвіду, є використання безпілотних літальних апаратів.

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Він додав: «Нам доведеться піти на певні ризики, щоби зміцнити обороноздатність швидше, ніж ми це робимо зазвичай». За його словами, саме тому протягом останніх 12 місяців була прискорена розробка технології рою безпілотників, тоді як зазвичай проєкти такого роду займають до п’яти років.

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Він розповів, що нове програмне забезпечення компанії Saab, яке дозволить модифікувати існуючі комерційні дрони для роботи в рою, дасть змогу одному солдату управляти сотнею БПЛА.

Скріншот із репортажу SVT про прес-конференцію, на якій міністр оборони Швеції Пол Йонсон (ліворуч), начальник штабу армії Джонні Ліндфорс (у центрі) і генеральний директор Saab Мікаель Йоханссон (праворуч) оголосили про секретний проєкт зі створення роїв безпілотників на національній конференції «Народ і оборона».

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За словами Ліндфорса, шведська армія взяла на озброєння уроки, отримані під час війни в Україні, де темпи технологічних і тактичних змін були дуже швидкими.

Рої дронів з ШІ: нова зброя Швеції

Він сказав: «Унікальним є не сам безпілотник, а те, що ми можемо його оновлювати і продовжувати залишатися актуальними».

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За словами Йонсона, проєкт дозволить Швеції використовувати звичайні дрони різного розміру, дальності польоту і можливостей, об’єднувати їх у рої та автономно виконувати різні бойові задачі, в тому числі розвідку і спостереження.

Він сказав: «Прикладом цього може бути пошук, локалізація та ідентифікація ворожих об’єктів. Дрони в рої можуть розподіляти завдання між собою. Вони повертаються додому на підзарядку, коли це необхідно, а потім продовжують виконувати завдання».

Він додав, що модифікації програмного забезпечення дозволять швидко перетворити безпілотники на ударні або «бомбардувальні».

Планується, що майбутні військові навчання «Арктичний удар 25», які відбудуться в березні, стануть важливою платформою для тестування шведської технології рою безпілотників і дозволять оцінити ефективність системи в реалістичних умовах експлуатації.

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Йонсон сказав, що навчання не лише дадуть можливість випробувати конкретну технологію, а й продемонструють здатність Швеції робити внесок в операції НАТО в стратегічно важливому північному регіоні.

Після того, як нова технологія буде повністю перевірена під час навчань, вона вже цього року буде розгорнута в армійських підрозділах. Також буде розроблена програма підготовки як для особового складу, так і для повноцінних бойових елементів.