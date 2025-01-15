Президент України Володимир Зеленський приїде з візитом до Варшави, де зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомив Укрінформ.

Зустріч Зеленського та Туска − що треба знати

“Інформаційний центр уряду інформує, що 15 січня відбудеться зустріч Прем’єр-міністра Дональда Туска з Президентом України Володимиром Зеленським”, − зазначається в повідомленні.

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Після зустрічі Зеленський-Туск відбудеться їхня спільна пресконференція.

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Очікується, що Зеленський у Варшаві зустрінеться також з Президентом РП Анджеєм Дудою.

Це третій візит Зеленського до Варшави після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Поперередні два відбулися у квітні 2023 року та липні минулого року.

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