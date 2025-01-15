Президент України Володимир Зеленський приїде з візитом до Варшави, де зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомив Укрінформ.

Зустріч Зеленського та Туска − що треба знати

“Інформаційний центр уряду інформує, що 15 січня відбудеться зустріч Прем’єр-міністра Дональда Туска з Президентом України Володимиром Зеленським”, − зазначається в повідомленні.

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Після зустрічі Зеленський-Туск відбудеться їхня спільна пресконференція.

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Очікується, що Зеленський у Варшаві зустрінеться також з Президентом РП Анджеєм Дудою.

Це третій візит Зеленського до Варшави після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Поперередні два відбулися у квітні 2023 року та липні минулого року.

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Раніше він опублікував відеозвернення до Володимира Зеленського, у якому запросив президента України провести переговори у Словаччині

Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою “Волинське питання”.

9 жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш укотре наголосив на важливості вирішення питання Волинської трагедії.

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.

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Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським

Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар повідомляв, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва 17 січня.

Президент України раніше відповів прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч.

Учора, 13 січня, прем’єр Словаччини запропонував Президенту України зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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