Президент України Володимир Зеленський приїде з візитом до Варшави, де зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомив Укрінформ.
Зустріч Зеленського та Туска − що треба знати
“Інформаційний центр уряду інформує, що 15 січня відбудеться зустріч Прем’єр-міністра Дональда Туска з Президентом України Володимиром Зеленським”, − зазначається в повідомленні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Після зустрічі Зеленський-Туск відбудеться їхня спільна пресконференція.
Очікується, що Зеленський у Варшаві зустрінеться також з Президентом РП Анджеєм Дудою.
Це третій візит Зеленського до Варшави після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Поперередні два відбулися у квітні 2023 року та липні минулого року.
Україна дозволила Польщі провести ексгумацію жертв Волинської трагедії
Україна побіцяла не створювати перешкод полякам у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.
Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським
Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою “Волинське питання”.
9 жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш укотре наголосив на важливості вирішення питання Волинської трагедії.
Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.
Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським
Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар повідомляв, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва 17 січня.
Президент України раніше відповів прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч.
Учора, 13 січня, прем’єр Словаччини запропонував Президенту України зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.