Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє відправляти підрозділи ЗСУ до інших держав під час воєнного стану, повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Україна зможе відправляти війська в інші країни − подробиці

За законопроєкт №12378 проголосували 317 народних депутатів.

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Закон вносить зміни до законів “Про Збройні сили України” та “Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав”.

Тепер, у період дії воєнного стану, підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

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Рішення про направлення підрозділів ЗСУ за кордон прийматиме Президент України. При цьому він має подати до Верховної Ради законопроєкт про схвалення такого рішення, а також інформацію про завдання, чисельність, озброєння та інші деталі щодо підрозділів.

Винятком будуть випадки застосування ЗСУ на території держави-агресора для відбиття агресії. Тоді дозвіл Верховної Ради не потрібний.

Закон також стосується підрозділів ЗСУ, які вже перебувають за кордоном для забезпечення національної безпеки і оборони України.

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Очікується, що закон сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від партнерів та підготовки українських військових до її використання.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на три місяці

Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів − до 9 травня 2025 року.

За закон про продовження воєнного стану (№12404) проголосували 315 народних депутатів, за закон про продовження мобілізації (№12405) − 310.

Вчора, 14 січня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.