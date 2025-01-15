Кремль змусив російські банки надавати пільгові кредити некредитоспроможним підприємствам російського ВПК, і це спровокувало зростання корпоративного боргу на 71%, що, своєю чергою, призводить до підвищення процентних ставок, рівня інфляції та ймовірності кризи.

Борги ВПК РФ зростають: як Кремль фінансує війну

Політика Центрального банку Росії більше не може вплинути на це зростання, незважаючи на підвищення процентних ставок до більш ніж 20% для боротьби з інфляцією у 8,9%. Це випливає з резюме звіту «Прихований військовий борг Росії», який опублікував на сайті Substack співробітник Центру Девіса досліджень Росії та Євразії при Гарвардському університеті Крейґ Кеннеді.

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Кілька міжнародних коментаторів, які аналізували прямі військові витрати з російського бюджету, оминули увагою 210-250 мільярдів доларів США, які пішли на ці пільгові банківські кредити для оборонних підрядників, пише Кеннеді.

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Він назвав це «схемою позабюджетного фінансування» війни проти України.

«Цей потік позабюджетного фінансування санкціонований новим законом, який вступив у силу 25 лютого 2022 року. Він уповноважує державу примушувати російські банки надавати пільгові кредити підприємствам, пов’язаним з війною, на умовах, встановлених державою», – написав він.

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Від середини 2022 року в Росії спостерігається аномальне зростання корпоративного боргу на 71%, що оцінюється в $415 млрд, або близько 19,4% ВВП, йдеться у звіті. 70% зростання маси корпоративних кредитів припало на сектори, діяльність яких пов’язана з війною.

У звіті також підраховано, що зростання корпоративних кредитів значно перевищує сукупні доходи від нафтогазової галузі та витрати оборонного бюджету за той самий період і в 6,5 раза більше, ніж додаткові державні запозичення.

Джерело: Крейг Кеннеді на Substack

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Автори звіту роблять свої висновки на основі даних Центрального банку і Міністерства фінансів Росії.

Пільгові кредити надаються «переважно некредитоспроможним підприємствам, пов’язаним із війною», – пише Кеннеді, не вказуючи конкретних деталей щодо портфелів клієнтів і точних даних про позичальників.

Чому пільгові кредити на оборону стали проблемою в Росії

Центральний банк Росії заявив, що пільгові оборонні кредити були здебільшого «нечутливими» до підвищення процентних ставок, що притупило його основний інструмент боротьби з інфляцією, пише Кеннеді.

Джерело: Крейґ Кеннеді на Substack

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«Висока вартість запозичень спричиняє фінансові труднощі серед здорових компаній у «реальному» секторі економіки, через що Центральний банк висловлює занепокоєння щодо «ризику надмірної заборгованості великих компаній.

До таких компаній, що перебувають у зоні ризику, ймовірно, належить «Газпром», який залучає значні кошти на внутрішньому ринку Росії під 22% і вище, щоб покрити збитки від краху свого основного бізнесу – експорту в Європу», – пише Кеннеді.

Недостатньо кредитоспроможні підприємства можуть стикнутися з труднощами в обслуговуванні своїх кредитів, створюючи бомбу уповільненої дії для всієї російської економіки, якщо не зможуть погасити кредити. У такому випадку може виникнути потреба в антикризовій стратегії, такій як оголошення банкрутства або прохання про допомогу – це становить ризик для всього фінансового сектору країни.

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«На відміну від повільного ризику інфляції, ризик кредитних подій – таких, як порятунок корпорацій і банків – має сейсмічний характер: він може реалізуватися раптово, непередбачувано і зі значною руйнівною силою», – написав Кеннеді.

Прямі витрати і пільгові кредити – не єдині джерела фінансування війни Росії

Військові витрати Росії значно вищі, ніж відображено у федеральному бюджеті, написав у Facebook Андрій Нестерук, директор зі стратегії компанії «Фінтеум».

Фінансування війни через банки – це лише один із методів, але Крейґ Кеннеді не врахував усіх «прихованих» військових витрат, зазначив Нестерук.

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Росія також фінансує свою війну через Фонд національного добробуту (ФНБ), цивільні бюджетні програми, місцеві бюджети і федеральний бюджет, кошти державних підприємств, особисті кошти олігархів, доходи від видобутку ресурсів в Африці та інші непрозорі джерела, написав він, зазначивши, що простір для збільшення цих джерел фінансування також скорочується.

«Найбільше дратує те, що деякі авторитетні економісти, аналітики, журналісти і політики без жодних застережень цитують ці офіційні дані про військові витрати Росії як правду Божу, без жодних застережень. Вони аналізують їх за чисту монету», – написав Нестерук.

Офіційні дані також можуть піддаватися фальсифікації. Інфляція в Росії може бути вдвічі вищою за офіційні показники, пише у своїй статті Ілля Несходовський, експерт з економіки громадської організації «Мережа захисту національних інтересів АНТС.