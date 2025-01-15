Затриманий 14 січня відсторонений президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відмовився свідчити.

Він передав слідчим лист, у якому він обґрунтував необхідність запровадження воєнного стану, повідомляє Yonhap.

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Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля затримали - що відомо

«Воєнний стан – це не злочин. Воєнний стан – це застосування президентських повноважень для подолання національної кризи», – написав Юн, опублікувавши фотографію свого листа.

Юн Сок Йоль назвав обґрунтування парламентом рішення про його імпічмент «абсурдним».

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На його думку, це рішення ґрунтувалось на заявах опозиції про те, що оголошення ним воєнного стану 3 грудня можна прирівняти до спроби держперевороту.

Він назвав весь процес слідства щодо нього потоком порушень і свавіллям на підставі безглуздих ордерів, які використовуються для незаконного примусу.

Слідчі мають 48 годин з моменту затримання Юна, щоб домогтися ордера на його арешт.

Якщо їм цього не вдасться, президента мають звільнити з-під варти.

У Південній Кореї хочуть заарештувати експрезидента

30 грудня слідчі звернулися до суду з запитом про видачу ордера на арешт експрезидента Юн Сок Йоля.

Причиною стали його спроби запровадити воєнний стан у країні та ігнорування викликів на допити у справі про можливий заколот.

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25 грудня Юн Сок Йоль знову не з’явився на допит на виклик спеціальної слідчої групи.

Його планували допитати 18 грудня, але він не з’явився на виклик без пояснення причини.

Суд Південної Кореї розглядає справу про імпічмент Юн Сук Йоля

16 грудня розпочався розгляд справи про імпічмент президента Південної Кореї Юн Сук Йоля.

Справа про імпічмент виникла через спробу Йоля ввести воєнний стан у Республіці Корея 3 грудня.

Слідчі планували допитати президента цього до 22 грудня. Суд має шість місяців, щоб вирішити, усунути президента з посади чи поновити.

Раніше Національна Асамблея Південної Кореї проголосувала за імпічмент президента Юн Сук Йола через його невдале введення воєнного стану.