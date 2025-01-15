Верховна Рада ухвалила закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів − до 9 травня 2025 року, повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Воєнний стан в Україні продовжено до 9 травня − подробиці

За закон про продовження воєнного стану (№12404) проголосували 315 народних депутатів, за закон про продовження мобілізації (№12405) - 310.

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Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 8 лютого 2025 року.

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Нагадаємо, що воєнний стан в Україні було введено 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. З того часу Верховна Рада продовжувала його вже 13 разів.

Зеленський вніс до Ради закони про подовження воєнного стану й мобілізації

Вчора, 14 січня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Законопроєкти №12404 та №12405 зареєстровані на сайті парламенту.

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6 листопада Президент України підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року.

Раніше ВР ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб.

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