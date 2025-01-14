Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні, йдеться на сайті парламенту.

Продовження воєнного стану: Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Відповідні законопроєкти №12404 та №12405 зареєстровані на сайті парламенту.

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Очільник держави пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію з 8 лютого ще на 90 днів

Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану

6 листопада Президент України підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року.

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Раніше Верховна Рада ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб.

Законодавчі акти “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (№12151) підтримали 311 депутатів, а “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (№12152) – 304.

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