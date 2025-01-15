Станом на сьогодні близько 780 тисяч українців у Польщі офіційно працевлаштовані, що становить понад три чверті всіх іноземних працівників у країні. Українські біженці стали важливою частиною польського ринку праці, заповнивши дефіцит робочої сили в багатьох галузях. Але на яку саме роботу у Польщі можуть претендувати наші біженці?

Чи можна знайти роботу в Польщі без знання мови?

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На польському ринку праці існує чимало вакансій, які не потребують знання польської чи англійської мови, що є великою перевагою для багатьох українських біженців. Роботодавці досить лояльні та пропонують доволі високу зарплатню — від 800 євро на місяць — біженцям, які мають труднощі з подолання мовного бар’єру.

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Багато пропозицій стосуються роботи, яка не потребує підтвердження кваліфікації чи високого рівня володіння мовою. Це можуть бути вакансії у сфері охорони, помічники педагогів і вихователів, працівників кухні, а також робітників у сфері обслуговування. При цьому, за законодавством Польщі, оплата праці для іноземців не може бути нижчою за встановлену мінімальну заробітну платню. Наразі вона становить 4,24 тисячі злотих брутто на місяць.

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Середній рівень заробітної платні при працевлаштуванні значно варіюється залежно від регіону. Наприклад, у Кракові цей показник сягає 9,65 тисячі злотих, тоді як у Кельце він становить близько 6,09 тисячі.

Посади з найнижчою оплатою без вимог до знання мови:

няні та помічники педагогів — 3,45 тис. злотих брутто;

працівники служби охорони — 3,409 тис. злотих брутто;

кухонні працівники — 3,366 тис. злотих брутто;

оператори машин для виробництва текстильних, хутряних та шкіряних виробів — 3,352 тис. злотих брутто;

працівники автомийки — 3,347 тис. злотих брутто;

робітники лісового господарства — 3,257 тис. злотих брутто;

прибиральники — 3,242 тис. злотих брутто;

помічники кухарів — 3,211 тис. злотих брутто;

офіціанти та бармени — 3,067 тис. злотих брутто;

перукарі та косметологи — 3,016 тис. злотих брутто.

Таким чином, навіть без знання мови в Польщі можна знайти роботу, яка дозволяє отримувати стабільний дохід, хоча й здебільшого на менш оплачуваних позиціях.

Чи можна працювати на двох роботах офіційно?

Працювати на двох роботах у Польщі можливо, але важливо дотримуватися всіх необхідних формальностей. Офіційне працевлаштування за сумісництвом дозволене за умови, що працівник має дійсні дозволи на роботу або документи, що легалізують перебування в країні. Це може бути карта тимчасового захисту або карта побиту PESEL UKR.

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До категорій осіб, що можуть мати дві роботи, належать:

Власники карти сталого побиту або статусу довгострокового резидента ЄС, які мають право працювати без обмежень.

Особи з картою тимчасового побиту, яка відкриває доступ до польського ринку праці без прив’язки до конкретного роботодавця.

Випускники польських університетів, які отримали диплом і мають можливість працювати на кількох роботах.

Особи, які перебувають у Польщі з гуманітарних причин (наприклад, біженці чи особи з тимчасовим захистом), також мають право працювати без додаткових дозволів.

Однак для інших категорій працівників може знадобитися оформлення додаткових документів для роботи за сумісництвом. Точно не можуть працювати на двох роботах особи віком до 16 років та працівники, у професіях яких присутнє регулювання норм робочого часу. Наприклад, водії, які зобов’язані дотримуватися певних періодів відпочинку. Порушення таких правил може призвести до штрафів та юридичних наслідків.

Яка робота для українських біженців є у Польщі?

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На польському ринку праці зараз активно пропонуються вакансії у сфері логістики, особливо активно компанії шукають осіб для роботи на складах. Це обумовлено зростанням популярності e-commerce та наявності сезонних робіт, коли зростають обсяги продажів або приходить час збирати врожай. У сфері логістики робота часто пов’язана з комплектацією товарів, пакуванням одягу, посилок і товарів для клієнтів. Логістика залишається перспективним напрямом, адже за останні два десятиліття цей сектор у Польщі зріс у 20 разів і продовжує активно розвиватися.

Також українці у Польщі можуть звернути увагу на вакансії на підприємствах харчової та переробної промисловості. Це включає роботу з виробництва консервів, переробки риби та морепродуктів, а також зайнятість у машинобудівній галузі.

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У літні місяці помітно збільшується кількість пропозицій у сфері послуг, зокрема в готельно-ресторанному бізнесі. Проте для отримання роботи у кафе чи ресторанах часто необхідно володіти польською мовою на розмовному рівні. Ті українці, які володіють польською, мають більше шансів на висококваліфіковані посади. Нерідко українці, які починали працювати на складах або заводах, з часом отримують підвищення до координаторів або керівників, а іноді й працевлаштовуються за своєю спеціальністю, отриманою в Україні. Такі можливості є і зараз. Треба просто достатньо добре вивчити польську мову.

У 2024 році середня заробітна платня на фізичних роботах, які не вимагають знання мови, становила 6–7 тисяч злотих брутто (приблизно 60–70 тисяч гривень). Однак завдяки понаднормовим годинам і преміям доходи можуть сягати 8–9 тисяч злотих брутто (70–80 тисяч гривень). При цьому знання мови дозволяє отримати роботу у сферах, які стосуються більш серйозних інтелектуальних напрямків. Там для висококваліфікованих працівників зарплатня може досягати 10 000 злотих, тобто близько 83 000 гривень.

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Де шукати роботу українцям у Польщі?

У Польщі українці можуть звертатися до консульств України в Варшаві, Кракові, Любліні та Гданську для консультацій і допомоги з працевлаштуванням. Також існують державні Центри працевлаштування (PUP), які допомагають знайти вакансії для біженців і займаються оформленням документів. Громадські організації, такі як Фундація “Наше право” та Об’єднання українців Польщі, надають підтримку з правових питань і пошуку вакансій. Для іноземців діють також такі організації, як IOM Poland та інші експертні служби, які допомагають знайти роботу та вирішити юридичні питання.

Для пошуку роботи онлайн українські біженці можуть скористатися наступними вебпорталами:

– Centralna Baza Ofert Pracy;

– EURES (EURopean Employment Services);

– ePraca;

– Zielona Linia.