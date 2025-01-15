Президент невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що Росія надасть газ у вигляді гуманітарної допомоги для Придністров’я.

Про це повідомила російська державна інформаційна агенція ТАСС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія надасть газ тільки Придністров’ю - подробиці

За словами Красносельського, “російський газ постачатиметься тільки для споживачів Придністров’я, а не Молдови”.

6 січня дефіцит потужності електроенергії у невизнаному Придністров’ї вже сягнув 30%. Через перенавантаження енергосистеми є ризик повного блекауту.

Advertisement

2 січня Молдова ініціювала переговори про постачання газу в Придністров’я з регіональних ринків, проте “Тираспольтрансгаз” відразу відмовився від пропозиції.

У Придністров’ї почалися масові відключення опалення і гарячої води

Оператор з розподілу газу невизнаної придністровської республіки ТОВ «Тираспольтрансгаз-Придністров’я 1 січня розпочав масове відключення свої абонентів від газу.

Більше по темі У Польщі розпочалася виборча кампанія Реєструвати кандидатів у президенти можна до 4 квітня.

Без опалення і гарячої води лишилися тисячі людей.

1 січня о 07:00 ранку Україна припинила транзит російського газу до Європи.

Цей газ отримували кілька країн ЄС і невизнане Придністров’я.

Газпром обіцяв припинити постачання газу до Молдови - подробиці

З 1 січня 2025 «Газпром» пообіцяв припинити постачання газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії «Молдовагаз».

Advertisement

У «Газпромі» стверджували, що Кишинів відмовляється врегулювати питання боргу і звинувачують «Молдовагаз» в порушенні контракту.

Мовляв, компанія систематично не виконує свої фінансові зобов’язання.