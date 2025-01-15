Німеччина передасть 60 ракет для систем IRIS-T  зі складів Бундесверу для посилення протиповітряної оборони України.

Таке рішення було прийнято під час візиту міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса до Києва, ідеться на сайті Бундесверу.

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Німеччина передасть Україні 60 ракет IRIS-T

Вартість ракет, що будуть передані Україні становить 60 мільйонів євро.

Рішення про надання допомоги було прийнято без уточнення додаткового фінансування у зв’язку з критичною ситуацією в Україні.

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Через розпад коаліції Німеччина не ухвалила бюджет на 2025 рік, який би містив допомогу Україні.

Однак Пісторіус висловив оптимізм щодо того, що проблему буде вирішено.

Нова допомога Україні від Німеччини - подробиці

15 січня Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги, що включає боєприпаси, безпілотники (як ударні, так і розвідувальні) та бронетехніку. 

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Головні заяви Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска під час перемовин у Варшаві.

13 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, яка має посилити українську артилерію.

Німеччина також готує до передачі БМП Marder, колісні бойові машини піхоти RCT-30, машини із захистом від мін і засідок, а також самохідні гаубиці RCH 155.

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