Спілка українських асоціацій Італії, за підтримки італійських відомих об’єднань організовує мітинг проти російської дезінформації в Італії. Захід запланований на 2 лютого в Болоньї о 15:00 за місцевим часом, повідомила Олена Кім, активістка української громади в Італії, у коментарі для Світового Конґресу Українців.

До події долучаться політики, журналісти, лідери думок та українці, які прибудуть з різних куточків Італії.

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Акція спровокована зростанням кількості випадків російської дезінформації в країні. Кремлівські пропагандисти організовують проросійські заходи – перегляди фільмів, які виправдовують вторгнення в Україну; візуальні кампанії, закликаючи до “дружби народів” – створюють й поширюють прокремлівські медіа й навіть інтегрують пропаганду в італійські шкільні підручники.

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“Ми постійно реагуємо на такі випадки, але цього разу хочемо організувати масштабний захід, аби передали владі Італії заклик й навіть вимогу встановити чіткі законодавчі обмеження на поширення російської пропаганди”, – сказала Кім.

Також учасники акції закликатимуть визнати Росію країною-спонсоркою тероризму.

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Фото: СКУ

Федерація українських асоціацій Італії вже має досвід успішної протидії російським пропагандистам. Торік в міста Модена проросійська “культурна асоціація” запланувала проведення виставки про нібито відродження зруйнованого росіянами Маріуполя.

“Третього січня торік я прочитала оголошення в соцмережах про цю подію й одразу сконтактувала з активістами, політиками та адміністрацією міста. Інформація швидко розповсюдилася, ми також повідомили консульство і посольство. Зрештою подію скасували”, – сказала Кім.

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Олена вже понад рік разом з активістами та фактчекерами відстежує випадки дезінформації в італійських підручниках. За цей час проаналізували понад 60 книг, зокрема підручники з географії. Як виявилось, у деяких із них Крим позначений як російська територія.

“Ми створили досьє, до нашої кампанії протидії поширенню цій дезінформації приєдналися також професори з низки італійських університетів”, – поділилася Олена.

Попри санкції та заборони, російські пропагандисти продовжують поширювати свою пропаганду серед італійців. Вони організовують покази фільмів, орендуючи зали готелів, муніципальні приміщення та навіть церкви.

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“Росіяни представляють ці фільми під гаслом миру, правди та свободи, суттєво спотворюючи реальність”, – пояснила Олена. Такі покази мали місце навіть у престижних чотиризіркових та п’ятизіркових готелях, де власники були введені в оману про суть події.

Кім також зазначила, що пропагандисти об’єднуються з тими, хто виступає проти вакцин, і намагаються залучити до своєї аудиторії всіх, хто “протистоїть системі”. Особливо активно вони діють у маленьких містечках.

“Протидіяти кожному окремому заходу надзвичайно виснажує Ми просто втомилися бігати за кожною їхньою акцією, адже окрім фільмів вони організовують театральні вистави, “культурні заходи”, а також семінари, наприклад про співпрацю та “дружбу” Росії та Північної Кореї”, – додала Олена.

Російська дезінформація, відкрита й гібридна агресія – це проблема не лише українців, але й італійців, наголошують організатори в організації.

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“І ми хочемо на цьому наголосити. Поразки України коштуватиме безпеки всього світу. Від цього залежить майбутнє сучасної демократії”, – додає Кім.

Маніфестація у Болоньї стане “моментом для роздумів, інформування та дій”, кажуть організатори.

“Ми не можемо залишатися осторонь проблеми, яка стосується кожного. Захистимо правду заради майбутнього нашого та наступних поколінь”, – наголошують вони.