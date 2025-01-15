Під час візиту до Варшави Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Польщі Анджеєм Дудою перспективи, що з’являться після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Також темами перемовин був іноземні військові в Україні, мирні переговори з РФ тощо, передає кореспондент Укрінформу з брифінгу високопосадовців.

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Перспективи для України та Польщі за правління Трампа - подробиці

«Сьогодні у Варшаві ми говорили про можливості, які можуть відкритися після інавгурації президента Трампа. Важливо, щоб і Україна, і Польща були в числі саме ключових союзників Сполучених Штатів Америки», - сказав Зеленський.

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Президент України вважає, що Це має значення для безпеки усього нашого євроатлантичного простору

Союзники обговорюють розміщення своїх військ в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що тривають обговорення щодо розміщення європейських військ в Україні, але це не єдиний спосіб забезпечити безпеку держави.

«Ми проговорюємо з французькою стороною, з президентом Макроном питання щодо європейського контингенту на території України. Поки що це достатньо загальні речі. Ми підтримуємо, що контингент тих чи інших країн, наших союзників, наших стратегічних партнерів, є і може стати частиною гарантій безпеки. Це не може бути єдиними гарантіями безпеки, цього буде недостатньо. Ми будемо обговорювати це питання з лідером Британії», - сказав Зеленський.

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Він підтвердив, що Україна порушувала це питання з партнерами з Балтійських країн.

Президент також зауважив, що необхідно мати всю мапу гарантій безпеки для України, частиною якої може стати військовий контингент.

«Безумовно, потрібно мати повністю мапу гарантій безпеки для України, де частиною може стати – не факт, що стане – військовий контингент. Питання: який це контингент, яких країн, кількісний, якісний склад і де вони розташовані», - наголосив глава держави.

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Це має бути не «вітринна історія», а реально спроможний контингент. Передувати його розміщенню може залучення іноземних інструкторів з навчальними та тренувальними місіями на території України, і це питання вже проговорюється.

Зеленський розкрив чисельність української армії

Зеленський заявив, що сьогодні на території України перебуває 600 тисяч російських військових, вони зосереджені на деяких напрямках.

Українська армія налічує 880 тисяч особового складу на всій території країни.

«Коли закінчиться війна, безумовно, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ідею, але ми повинні розуміти, скільки це. І друге - ми повинні розуміти, яка буде армія в України, яка сьогодні реально захищає не тільки Україну. І тому ігри з меседжами про скорочення тощо - ми сьогодні не граємось у це. Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога», - наголосив Президент.

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Він укотре зазначив, що на сьогодні українська армія є єдиною гарантією безпеки, і як її зберегти – це частина домовленостей з партнерами.

Своєю чергою Прем’єр-міністр РП Дональд Туск, коментуючи можливість розміщення польського контингенту на території України, зазначив, що в цьому питанні має бути спільна позиція країн-членів НАТО та США.

«Я не братиму участі у спекуляціях на тему хто, скільки, яку армію може використати на території України в рамках якогось контингенту. Тому що це не повинно бути предметом пресконференцій чи якихось заяв, які будуть повторюватися. Це серйозне питання», - наголосив Туск.

Він підтвердив, що питання європейського контингенту для України неодноразово обговорювалось, і консультації тривають.

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Ідеться про визначення спільного механізму, який гарантуватиме безпеку та умови у разі завершення бойових дій в Україні.

Мирні переговори не можуть проводитися без участі України - Дуда

Президент РП Анджей Дуда наголосив, що Україна має бути обов’язковим учасником будь-яких мирних переговорів із Росією, та запропонував долучити Польщу до таких перемовин як країну, що послідовно підтримує незалежність і суверенітет України.

Про це він сказав на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, передає кореспондент Укрінформу.

Президент Польщі поінформував, що під час переговорів з главою Української держави йшлося і про потенційні мирні переговори між Україною і Росією.

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«Стосовно потенційних мирних переговорів я запевнив пана Президента (Зеленського), що на всіх форумах, на яких виступаю, я наполягаю, що Україна має бути присутньою за столом переговорів, що не можна проводити жодні мирні переговори без участі України, вона завжди має бути представлена. Я також звернувся до пана Президента (з проханням) врахувати можливість вимагати присутності і Польщі за таким столом переговорів як країни, яка підтримувала і підтримує Україну», - сказав Дуда.

Раніше Президент України обговорив із польським міністром оборону, підсилення ОПК, поставки зброї та євроінтеграцію.