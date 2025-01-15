Спікер Сейму Польщі  Шимон Головня ухвалив постанову про призначення президентських виборів на 18 травня.

Сьогодні документ опублікують у Віснику законів, що дасть старт президентській виборчій кампанії, повідомляє Польське радіо

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Коли вибори президента у Польщі

Головня заявив, що перший тур польських виборів президента відбудеться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

Збір підписів за кандидатів триватиме до 24 березня, а реєструвати кандидатів у президенти можна буде до 4 квітня.

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За словами польського політичного оглядача Лукажа Пєжина, за посаду президента Польщі очікується запекла боротьба.

«Я сподіваюся, що ті, які говорить про брутальну кампанію, не розуміють, про що говорять, тому що брутальна кампанія асоціюється з насильством. Я сподіваюся, що в кампанії такого не буде. Ті, хто говорить, що кампанія буде брутальною, тому що так має бути, просто вживають не той термін», — зазначає публіцист.

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Що варто знати про кандидатів у президенти Польщі

Станом на 8 січня кандидатами у президенти були:

  • Рафал Тшасковський - мер Варшави, який представлятиме правлячу Громадянську коаліцію
  • Кароль Навроцький - голова Інституту нацпамʼяті РП, якого відтримує партія «Права і Справедливості» (PiS) Ярослава Качинського
  • Шимон Головня - маршалок Сейму від провладної коаліції «Третій шлях»
  • Славомір Ментцен - один із лідерів націоналістичної «Конфедерації»
  • Магдалена Бєят - віцемаршалок Сенату Польщі, яка представляє польських Лівих.

Свою кандидатури висунули також депутат Сейму РП від групи «Вільні республіканці» Марек Якубяк, а також Марек Вох від групи Безпартійних самоврядувальників.

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Станом на сьогодні соцопитування свідчать, що найбільші шанси на перемогу має мер Варшави Рафал Тшасковський. Однак він може сподіватися на неї лише за результатами двох турів.

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